Blau Motorsport aposta na força dos pilotos gaúchos para se dar bem no Velopark

Cesar Ramos já liderou no Velopark (Fernanda Freixos )

Depois de emplacar um Top10 logo em sua estreia na Stock Car, a Blau Motorsport chega ao Velopark confiante de que pode, mais uma vez, ser a grande surpresa do final de semana , desta vez na pista mais curta do calendário. E para seguir firme no propósito de fechar o ano entre as dez principais equipes do campeonato, o Time Azul aposta alto no bom retrospecto de seus pilotos no Rio Grande do Sul.



Dono do carro #30, o gaúcho Cesar Ramos foi um dos grandes destaques da última passagem da Stock Car pelo Velopark: liderou o primeiro treino livre, foi o terceiro mais rápido no segundo ensaio, e largou na quarta fileira. Antes, em 2015, também já havia sido sétimo colocado na disputa classificatória.



"O Velopark tem um traçado complicado para a Stock Car, mas é uma pista que eu gosto bastante, pois soube me adaptar às manhas do circuito. No ano passado tive um desempenho realmente muito bom durante o final de semana, mas acabei sofrendo com uma quebra. Espero ter mais sorte desta vez e conquistar mais um grande resultado para nossa equipe, ainda mais correndo em casa", disse o piloto.



Márcio Campos também tem um ótimo retrospecto quando o assunto é acelerar em Nova Santa Rita. Bicampeão do Brasileiro de Turismo, o piloto do carro #31, que também é gaúcho, venceu a disputa da divisão de acesso à Stock Car no Velopark em 2015 e foi terceiro colocado em 2016.



"Depois das dificuldades normais da estreia, em Goiânia, nada melhor que correr em casa para seguir evoluindo e melhorando a minha adaptação ao carro. Sofri com um problema sério de motor na primeira etapa e, com esta questão resolvida, acredito que podemos brigar por um resultado melhor", disse o piloto que acabou em 21o na corrida principal.



A programação da Stock Car no Rio Grande do Sul começa na sexta-feira, com um shakedown às 10h40 e um treino livre marcado para as 12h30. No sábado, acontece mais um ensaio às 9hs. Já a tomada classificatória será às 13h, com transmissão ao vivo do Sportv. A rodada dupla que marca a segunda etapa do campeonato 2017 está marcada para as 13h do domingo e as duas corridas também serão transmitidas ao vivo pelo Sportv.

Khodair quer vitória no Velopark para saltar na tabela

(Rodrigo Guimarães)

Depois de ver suas chances de brigar por um lugar no pódio ruírem por ser envolvido em um acidente ainda na largada da etapa de abertura da Stock Car, em Goiânia, Allam Khodair espera usar a disputa deste final de semana, no Velopark, para dar um salto na tabela de classificação.



"O Velopark é a pista mais curta do calendário e, se por um lado isso trás algumas dificuldades, por outro pode nos dar armas para somar muitos pontos nas duas corridas da rodada dupla. Tudo vai depender de estratégia, mas, com certeza, nosso objetivo é largar bem e brigar pela vitória já na primeira corrida. Temos um carro rápido e estou bastante confiante de que, neste final de semana, seremos capazes de mostrar todo nosso potencial", disse o Japonês Voador.

Tuka Rocha chega animado para a etapa do Velopark

(Divulgação/MS2)

Depois do início animador na etapa de abertura da temporada 2017 da Stock Car, onde largou da primeira posição na segunda corrida e liderou boa parte da prova, Tuka Rocha chega ao Velopark com ótimas expectativas para a disputa da segunda etapa do campeonato acontece neste final de semana, em Nova Santa Rita (RS).



E para se dar bem, o piloto da equipe RCM Competições aposta suas fichas na tomada classificatória. Para ele, largar bem será essencial: "Se o carro mantiver a performance da prova de Goiânia, acredito que teremos um bom resultado. Estou muito satisfeito com o trabalho da equipe, neste período pós-corrida trabalhamos muito para estarmos ainda mais competitivos. Nossa meta é muito marcar o máximo de pontos possível, pois a regularidade é fundamental para se destacar na tabela de classificação", destacou Tuka, que volta ao Velopark depois de dois, já que não disputou a segunda etapa de 2016.

RF Motorsport é a novidade para a temporada de 2017

O experiente chefe de equipe Robson Fernandes, que lidera a RZ Motorsport há quase 10 anos, tanto na Stock Car, quanto no Brasileiro de Marcas terá nesta temporada sua própria equipe no Marcas - a RF Motorsport. O novo time será coirmão da RZ e tem o jovem Enzo Bortoleto como um dos pilotos confirmados.



"Acredito muito neste projeto e no crescimento do automobilismo no Brasil. Estaremos trabalhando com quatro carros nesta temporada, pois estamos finalizando a negociação do quarto piloto. Sabemos que temos grandes desafios pela frente, já que o campeonato vem crescendo e se tornando mais competitivo a cada ano, mas tenho certeza de que a nossa equipe estará ainda mais forte", disse Fernandes, que coordenará também a RZ RCHLO Racing.



Bortoleto se diz contente com a nova oportunidade de estrear num campeonato tão competitivo. "Eu estou entrando num time muito bacana e estou muito feliz, pois é uma equipe formada por pessoas experientes, que tiveram ótimos anos na categoria. Poder trabalhar com o Thiago (Marques) também me deixa muito satisfeito, pois fui piloto dele na Sprint Race e agora vou poder ser parceiro de equipe dele o que acho que vai ser muito legal e o aprendizado será muito bom, por ter alguém tão experiente como ele. Em relação ao carro, ainda não tive contato, pois vou treinar na sexta-feira. Isso me deixa mais ansioso, pois nunca tive experiência com carro de tração dianteiro e não conheço a pista do Velopark, mas confio em uma estreia bem positiva e de muito aprendizado" revelou.