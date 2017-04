Duarte enfrenta novo desafio na carreira na SuperSport 600cc no SuperBike Brasil

Cearense José Duarte está animado para sua estreia na 600cc (Sampafotos)

A temporada 2017 do SuperBike Brasil começa neste fim de semana em Interlagos (SP), e para José Duarte - a jovem revelação da motovelocidade nordestina - os desafios não ficam só na nova máquina, a Honda CBR 600RR, ele vai disputar posições com outros fortes concorrentes na SuperSport 600cc, uma das categorias mais competitivas do evento.



Campeão da Copa Sol de 2016 nas 600 cilindradas, título válido pelo Campeonato Nordestino de Motovelocidade, o cearense vai enfrentar os campeões de outros estados brasileiros e também de outras nacionalidades. Aos 19 anos, o piloto seguirá no elenco comandado por Alexandre Barros e terá pela frente o desafio de se adaptar à moto e à nova categoria. Para o chefe de equipe, a migração de Duarte para as 600cc foi acertada. O comandante espera que o cearense tenha uma boa evolução.



"Estou muito feliz com essa mudança de categoria do José Duarte. Ele se mostrou muito competitivo no ano passado, conquistou duas vitórias e chegou na última etapa brigando pelo título. Agora na SuperSport 600cc ele terá um desafio novo pela frente e será bom para o crescimento dele. A 600cc é uma categoria ainda mais competitiva e mais avançada, que exige bastante do acerto técnico. Sem dúvida, foi um passo importante e esperamos que ele se adapte bem ao equipamento e à categoria e possa conquistar bons resultados", disse o chefe Alexandre Barros.



José Duarte está animado para o novo desafio na carreira. Mas sabe que precisará de muito empenho para conquistar os resultados ao longo da temporada.



"Sei que será um ano de grandes desafios. Tenho consciência que essa categoria vai exigir muito de mim, nela as disputas são ainda mais acirradas. Estou consciente desse salto que vou dar, mas conto com o apoio do Alexandre Barros e toda sua equipe e, como sempre, da minha família, pois sem ela não estaria onde estou", afirmou Duarte.



Confira a programação da SSP 600cc em Interlagos - 1ª etapa:

Sexta-feira, dia 21

9h09-9h29: 1º treino livre

12h13-12h33: 2º treino livre

15h17-15h37: 3º treino livre



Sábado, dia 22

9h15-9h35: 1º treino Classificatório

12h35-12h55: 2º treino Classificatório

15h25-15h35: SuperPole1 (10 mais rápidos)



Domingo, dia 23

8h30: Warm-up

13h06 Largada (10 voltas)