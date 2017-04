Alex Barros Racing garante Top-10 em Interlagos pelo SuperBike Brasil

(Sampafotos)

A chuva que caiu em Interlagos, neste sábado (22), durante a Superpole trouxe ainda mais emoção para a definição dos dez primeiros do grid da SBK, válido pela primeira etapa do SuperBike Brasil 2017. Na equipe Alex Barros Racing, os dois pilotos do elenco garantiram lugar no Top-10. Alex Barros a bordo de sua Honda CBR 1000RR #4 largará em quinto lugar, e sairá na segunda fila, enquanto o argentino Diego Pierluigi, dono da moto #84, anotou o sétimo tempo. Neste domingo (23) a categoria SBK, a principal do evento, terá sua largada às 12h05 e transmissão ao vivo no canal do Youtube do SuperBike.



Um dia de clima instável em São Paulo e a previsão de chuva se confirmou justamente no fim do dia de atividades de pista, durante a sessão de Superpole, que definiu a ordem de largada dos dez primeiros. Com pista molhada, os pilotos precisaram driblar um desafio a mais para poder registrar seus tempos e buscar a melhor volta visando a tão desejada pole position.



Para Alex Barros foi mais um dia de muito trabalho em sua equipe e ele reconhece que ainda há muito o que ser feito, mas destaca que já sentiu melhorias de ontem para hoje e tem a expectativa de brigar pelo pódio em sua corrida de reestreia.



"Melhoramos de ontem para hoje, mas ainda tem muita margem para gente trabalhar, foram só dois dias de treinos com a nova moto. E na chuva eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo, acho que era possível buscar um terceiro lugar. Dei uma volta a menos que os outros, e acredito que se tivesse feito uma volta a mais teria chegado no Top-3. Mas mesmo com a chuva o equipamento melhorou. Como é tudo muito novo para nós, as motos não estão tão competitivas, mas nessa corrida temos que fazer o melhor possível, e sendo realista, acho que a vitória está um pouco longe, mas acredito que temos condições de chegar no Top-3", analisou Alexandre Barros.



Diego Pierluigi também espera buscar o pódio e brigar pela melhor posição. O argentino sairá em sétimo, mas destacou que já se sente mais adaptado à moto Honda CBR 1000RR #84. "O primeiro treino classificatório foi muito complicado para mim, e no segundo fui melhor, e fiquei em quinto lugar, muito mais perto e também me sentia muito melhor sobre a moto, com isso, garanti lugar na Superpole para brigar entre os dez. Estava confiante para buscar uma posição ainda melhor na definição do grid, mas veio a chuva e complicou tudo novamente. Para a corrida, seja no seco ou com pista molhada, acredito que temos possibilidades de brigar pelo pódio", disse o argentino.



SuperSport 600cc: José Duarte vai largar na sexta posição

Na categoria SuperSport 600cc a chuva também deixou sua marca e embaralhou a disputa pelas melhores posições no grid da primeira etapa. O cearense José Duarte foi construindo seu resultado e melhorando seus tempos a cada treino. Com o sexto tempo no dia, o jovem de 19 anos ficou contente em garantir um lugar na segunda fila do grid, logo em sua estreia na SuperSport 600cc.



"O dia foi bastante positivo pra mim. Consegui melhorar bem a minha pilotagem, já estou um pouco mais adaptado ao equipamento, comparando hoje e ontem. Nos treinos classificatórios eu consegui o quinto tempo. E na Superpole tentei colocar um ritmo melhor, mas como nunca tinha andado com essa moto na chuva, não sabia como ela se comportaria. Fui ganhando confiança ao longo da sessão e cheguei a ficar em terceiro, mas na última volta três pilotos me superaram. Mas, terminei o dia em sexto. Conquistei lugar na segunda fila na minha estreia na categoria, pra mim foi muito bom", contou o cearense de 19 anos que guia o modelo CBR 600RR #97.



Confira os grids da 1ª etapa em Interlagos (top-10):

Categoria SBK

1) 151-Eric Granado (P), 1:47.151

2) 51-José Luiz T. Cachorrão (P), 1:47.358

3) 55-Marco Solorza (P), 1:48.054

4) 68-Diego Faustino (P), 1:48.235

5) 4-Alex Barros (P), 1:48.646

6) 134-Wesley Gutierrez (P), 1:49.296

7) 84-Diego Pierluigi (P), 1:49.595

8) 17-Danilo Lewis (P), 1:51.703

9) 34-Bruno Corano (P), 1:56.817

10) 8-Daniel Gurgel (P),sem tempo



Categoria SuperSport 600cc

1) 41-Maximiliano Gerardo (P), 1:49.875

2) 22-Alex Schultz (P), 1:52.222

3) 28-Pedro Sampaio (P), 1:52.765

4) 77-Sebastian Salom (P), 1:53.615

5) 23-Ives Moraes (P), 1:54.054

6) 97-José Duarte (P), 1:54.685

7) 9-Andre Verissimo (P), 1:56.858

8) 82-Gerson Campos (P), 1:57.099

9)52-Rafael Rigueiro (STK), 1:58.966

10) 32-Leandro Esposito (PA), 1:59.217