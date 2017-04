Renan Guerra vence pela primeira vez na Copa Petrobras de Marcas

(Foto: Fernanda Freixosa/Vicar)

A Copa Petrobras de Marcas termina o final de semana de abertura da temporada 2017 com a vitória de Renan Guerra. Na segunda corrida da rodada dupla realizada neste domingo (23/04) no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), o atual campeão Nonô Figueiredo termiou em segundo e assumiu a liderança do campeonato. Felipe Tozzo completou o pódio.



O pole da prova, Felipe Tozzo, consegui segurar o primeiro lugar por boa parte na corrida, mas a poucas voltas do fim, foi ultrapassado por Vicente Orige, vencedor da primeira corrida disputada no sábado. Mas após encontrar um trecho com óleo na pista, o dono do Chevrolet Cruze #43 não conseguiu segurar o carro e perdeu a posição para Nonô Figueiredo. nas voltas finais, o atual campeão foi ultrapassado por Renan Guerra, que garantiu o primeiro lugar com a entrada do carro de segurança na pista.



Com o resultado, Renan Guerra deixa a primeira etapa na vice-liderança do campeonato, com 35 pontos. "Desde começo do final de semana eu tinha um carro muito bom. Perdi algumas posições no começo da corrida, pois foi uma prova com muito imprevisto, com óleo na pista no fim e fui administrando para segurar o carro. Aproveitei um erro do Nonô pra dar o bote e ultrapassá-lo e na sequência entrou o carro de segurança. Atingimos nossa meta de pontos e vamos bem para próxima etapa do campeonato", destaca o piloto que conduz um Chevrolet Cruze.



A liderança do campeonato ficou com Nonô Figueiredo, segundo colocado nas duas corridas realizadas no Velopark. "Foi uma corrida bastante confusa, larguei em sétimo e o lastro de 60 quilos prejudica a performance. Consegui administrar bem a corrida, mas meu carro teve um problema na suspensão, se não tivesse o carro de segurança não conseguiria terminar. Hoje foi um dia de sorte, aliada com a competência da equipe. Saio extremamente feliz com a liderança do campeonato", comentou o piloto do Cruze #11.



Marcas Trophy



No campeonato que vai premiar os pilotos novatos da Copa Petrobras de Marcas, mas uma vez o posto mais alto do pódio ficou com Enzo Bortoleto. O piloto terminou a segunda prova na quarta colocação com seu Ford Focus #85 e lidera o Marcas Trophy. A dupla Odair dos Santos/Luiz Santos e Roberto Hofig completam o pódio no circuito gaúcho.



A segunda etapa da Copa Petrobras de Marcas será realizada dia 21 de maio, em Santa Cruz do Sul (RS).



Veja como terminou a Corrida 2:

1. 27 Renan Guerra (Chevrolet Cruze) - 21 voltas em 26min13s820

2. 11 Nonô Figueiredo (Chevrolet Cruze) - a 0s739

3. 57 Felipe Tozzo (Toyota Corolla) - a 1s731

4. 85 Enzo Bortoleto (Ford Focus) - a 2s723

5. 6 Roberto Hofig (Ford Focus) - a 11s892

6. 74 O. Santos/L. Santos (Toyota Corolla) - a 1 volta

7. 12 Marcio Basso (Chevrolet Cruze) - a 2 voltas

8. 43 Vicente Orige (Chevrolet Cruze) - a 3 voltas

9. 1 Thiago Marques (Toyota Corolla) - a 5 voltas

Não completaram 75% da prova

10. 33 Patrick Choate (Toyota Corolla)

11. 36 Pedro Boesel (Chevrolet Cruze)

12. 28 Carlos Souza (Chevrolet Cruze)*

13. 66 Enrico Bucci (Ford Focus)

14. Thiago Messias (Ford Focus)

*Carlos Souza penalizado com a perda de 15 posições no grid da próxima prova, por atitude antidesportiva.

**Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas



Classificação do campeonato:

1. Nonô Figueiredo - 40

2. Renan Guerra - 35

3. Vicente Orige - 31

4. Enzo Bortoleto - 30

5. Felipe Tozzo - 26

6. Thiago Marques - 25

7. Roberto Hofig - 20

8. Marcio Basso - 17

9. Pedro Boesel - 16

10. Odair dos Santos e Eduardo Santos - 12

11. Carlos Souza - 10

12. Patrick Choate - 5

13. Enrico Bucci - 4

14. Thiago Messias - 0



Classificação Marcas Trophy:

1. Enzo Bortoleto - 23

2. Marcio Basso - 20

3. Roberto Hofig - 18

Odair dos Santos e Eduardo Santos - 18

5. Patrick Choate - 16

6. Enrico Bucci - 14

7. Thiago Messias - 0



Campeonato de Marcas:

1. Chevrolet - 86

2. Toyota - 56

3. Ford - 50

4. Renault - 0