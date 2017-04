Suzane Carvalho vence em Interlagos pelo SuperBike Brasil

Google Plus

(Foto: Fernando Santos)

Suzane Carvalho ficou um ano afastada do motociclismo. Em sua volta às pistas, mostrou que continua em forma. Neste domingo (23/4), ela venceu na categoria feminina na abertura do SuperBike Brasil, pela Copa Honda CBR 500R, diante de um grande público em Interlagos.

“Foi um retorno espetacular. A moto é muito boa, rápida e divertida de pilotar”, comemorou Suzane Carvalho, bicampeã nacional máster antes de sua curta aposentadoria. “Para a primeira etapa, foi excelente. A partir de agora é trabalhar ainda mais para brigar pelo primeiro lugar no geral.”

Suzane se empolgou principalmente com a diversidade da Copa Honda CBR 500R. Com apenas 14 anos, Lucas Alvarenga venceu nas categorias Light e Teen, e Leonardo Tamburro faturou no geral.

“Com 53 anos, eu estou correndo com gente jovem, outras mulheres e também pilotos com muita experiência. É uma categoria que promete um campeonato bastante competitivo e que abre portas para mais mulheres e para revelar novos talentos no motociclismo”, disse Suzane.

A presença de novos pilotos e mais mulheres mostra que o esporte vive uma nova fase, segundo ela. "Não só na pista, mas vejo que a procura pelo motociclismo e por quem quer aprender a pilotar cresceu muito", afirma Suzane, que também é instrutora no seu Centro de Treinamento de Pilotos.

Ao todo, 12 mulheres competiram neste domingo nas diversas categorias da SuperBike Brasil. Outra atração em Interlagos foi a volta de Alex Barros, o maior nome da história do motociclismo nacional. Após dez anos de ausência das pistas, ele também mostrou que continua em forma: foi o segundo colocado na principal categoria, a SuperBike Pro, prova vencida por Erik Granado.

A próxima etapa do SuperBike Brasil está marcada para 28 de maio, novamente em Interlagos. Ao todo, serão oito etapas, incluindo provas também em Curitiba e Goiânia.