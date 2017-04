Mattias Ekström garante segunda vitória no Mundial de Rallycross em Montalegre

As duas vitórias de Ekström o botam em liderança confortável no Mundial de Rallycross (Foto: divulgação/FIA World Rallycross Championship)

A segunda etapa do Mundial de Rallycross foi realizada neste fim de semana na já tradicional pista de Montalegre, em Portugal, e o que dava toda a impressão de ser um show da PSRX Volkswagen acabou virando a segunda vitória do sueco Mattias Ekström após aguentar a pressão de Sébastien Loeb.

Na parte classificatória quem liderou foi Petter Solberg com Mattias Ekström vindo logo atrás. A PSRX Volkswagen vinha dominando a sessão com Johan Kristoffersson na ponta, mas uma punição por não passar pelo coringa no Q3 o derrubou para o terceiro lugar. Quem também levou a mesma punição foi o norueguês Andreas Bakkerud da Hoonigan, mas no caso dele o erro foi no Q2, o que ainda permitiu que ele pulasse do 23º lugar para 10º e se classificando para as smifinais por pouco.

Aproveitando o fato de dominar a primeira fila, a dupla da PSRX Volkswagen partiu para a primeira semi-final com estratégias distintas no que Solberg seguiu a rota normal enquanto Kristoffersson foi cedo para o coringa. Foi uma corrida sem problemas devido ao ritmo forte dos dois Polo GTI RX, e Solberg liderou a dobradinha com Kristoffersson logo atrás e Reinis Nitiss chegando em terceiro, no que o letão roubou a posição de Kevin Hansen na última volta.

A segunda semi-final era a que tinha a concorrência mais forte, portanto estratégia era algo primordial. Mattias Ekström e Toomas Heikkinen seguiram pela rota normal na largada enquanto Sébastien Loeb e Timmy Hansen seguiram direto para o coringa. Logo atrás, Andreas Bakkerud viu sua recuperação cair por terra quando uma batida com Guy Wilks destruiu a suspensão do seu Ford Focus RS RX.

Ekström então abriu vantagem enquanto Heikkinen estava ocupado segurando Loeb e Hansen, mas assim que o finlandês da EKS foi para o coringa a dupla do Team Peugeot-Hansen tomou segundo e terceiro postos, só que Loeb e Hansen já estavam muito distantes de Ekström, que venceu com boa folga.

Mundial de Rallycross – Montalegre – resultados das semi-finais

A final era então uma briga entre times de fábrica, com dois carros de EKS com a Audi, do Team Peugeot-Hansen e da PSRX Volkswagen. A PSRX Volkswagen tomou a frente com a mesma tática de rotas separadas usada nas semi-finais, só que Petter Solberg não contava com um furo no pneu traseiro esquerdo na terceira volta, o qual o jogou para o fundo do pelotão.

Kristoffersson havia sido o piloto a fazer a rota normal e o ritmo forte da concorrência derrubou qualquer oportunidade de voltar na liderança quando saísse do coringa, e foi aí que Mattias Ekström apareceu na frente, com Sébastien Loeb pressionando o sueco de todas as maneiras possíveis. No final, Loeb não encontrou espaço para ultrapassar e viu Ekström cruzar a linha de chegada em primeiro, e após passarem os dois veio Kristoffersson para completar o pódio.

Mundial de Rallycross – Montalegre – Resultado da final

A reviravolta do fim semana foi um grande golpe para a concorrência de Mattias Ekström, que lidera com 58 pontos contra 44 de Johan Kristoffersson e 42 de Petter Solberg. Entre as equipes as coisas estão mais equilibradas, com a PSRX Volkswagen liderando com 86 pontos e a EKS vindo em segundo com 77 pontos.

A próxima etapa do Mundial de Rallycross será no dia 7 de Maio, quando o circuito de Hockenheim recebe não somente os monstros de 600 cavalos de força como também a DTM e suas categorias de suporte. Mattias Ekström deve ser uma das atrações por dividir suas atenções entre turismo e rallycross, mas espere por possíveis surpresas, considerando que seu companheiro Toomas Heikkinen já fez dobradinha entre o Mundial de Rallycross e a Audi Sport TT Cup em 2015.