Guaporé recebe segunda etapa do Gaúcho de Endurance

(Foto: Divulgação)

O Campeonato Gaúcho de Endurance – DOPAMINA tem sua segunda etapa marcada para o próximo sábado (29), com a prova Três Horas de Guaporé. O circuito de 3.080 metros da simpática cidade do interior do Rio Grande do Sul receberá um grid de belos e potentes carros. Entre eles estão Lamborghinis, Ferraris, Maseratis, além de protótipos e carros de turismo.

Líderes do campeonato, Tiel de Andrade e Franco Pasquale, atuais campeões gaúchos de Endurance, são os nomes a serem batidos. Depois de vencerem a prova de abertura da temporada em Tarumã, os pilotos do Tubarão #05, têm como meta abrir ainda mais vantagem na liderança da tabela de classificação

A dupla aposta no ótimo retrospecto, para conquistar mais uma vitória, já que nas duas últimas passagens da competição no circuito, foram vencedores. “O Endurance é uma categoria extremamente competitiva, onde tudo se resolver nos momentos finais. Então temos que ir para Guaporé e focar no trabalho, onde a estratégia em três horas de prova vale muito. Vamos dar o nosso melhor para buscarmos mais uma vitória”, destacou o experiente piloto de Campo Bom, Tiel de Andrade.

A briga na categoria GP1 é bastante acirrada, onde a disputa promete mais uma grande corrida, com a Lamborghini #31 de Marcello Sant’Anna e William Freire, segundo colocados no campeonato, o MR 18 #110 de Eduardo Dieter e Francesco Ventre, o AJR #28 de Juliano Moro e Cristiano Almeida; pole na primeira etapa de Tarumã, o MR18 #04, de Cláudio Ricci e dos irmãos Felipe e Vinicius Roso, MCR GrandAm Lamborghini V10, dos pilotos Fernando Poeta e Andersom Toso e Ney Faustini, o MCR #71 de Ian Ely e Daniel Claudino, vice-campeões de 2016, prometem não dar vida fácil ao Tubarão #05.

A classe P2 também tem como líderes a dupla Mauro Kern e Paulo Sousa, da equipe MC Tubarão, a bordo do protótipo #32, com Henrique Assunção e Fernando Onashi, na segunda colocação. Outra categoria, que promete boas disputas pela vitória é a P3, que tem como líderes Marcelo Vianna e Julio Martini, com o Tubarão #69, seguidos pelo Spyder #02 de Igor Eberle e Walter Konrad, e pelo Spyder #56 dos irmãos Gustavo e Rafael Simon.

Na GT1, Carlos Kray, Renato Mendes e Telmo Techio, são os líderes com a Ferrari #155, mas tem como fortes adversários Paulo Rutzen, Gustavo Martins e Vilson Jr., com a Lamborghini #46, que ocupam a segunda posição, seguidos pela dupla Henry Visconde e Sergio Ribas, com a BMW #64. Já na GT2, Arthur Caleffi, atual campeão da categoria, e Eduardo Fuentes, com a Maserati #09 são os líderes, seguidos pela BMW #19 de Jorge Machado e Rui Machado.

A categoria inicia sua programação na sexta-feira (28/04), com os primeiros treinos livres. No sábado (29), será realizada a tomada de tempo que define o pole position da etapa, na parte da manhã, e a prova terá largada às 14h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE ENDURANCE – DOPAMINA

SEXTA-FEIRA 28/04/2017

07:45 – 19:00 – SECRETARIA / INSCRIÇÕES / PNEUS / COMBUSTÍVEL

9:00 – 9:50 – 1º Treino Livre Oficial – Todas as categorias

10:30 – 11:20 – 2º Treino Livre Oficial – Todas as categorias

13:05 – 13:55 – 3º Treino Livre Oficial – GT1/GT2/TS/T

14:40 – 15:30 – 3º Treino Livre Oficial – GP1/P2/P3

16:15 – 16:45 – 4º Treino Livre Oficial – GT1/GT2/TS/T

16:55 – 17:25 – 4º Treino Livre Oficial – GP1/P2/P3

17:35 – 17:55 – BRIEFING

SÁBADO 29/04/2017

7:45 – 19:00 – SECRETARIA / INSCRIÇÕES / PNEUS / COMBUSTÍVEL

9:00 – 11:30 – VISTORIA TÉCNICA/ SERÁ REALIZADA NOS BOX DAS EQUIPES

9:10 – 9:50 – 5º Treino Livre Oficial – Todas as categorias

10:55 – 11:10 – CLASSIFICAÇÃO GT1/GT2/TS/T

11:15 – 11:30 – CLASSIFICAÇÃO P2/P3

11:35 – 11:50 – CLASSIFICAÇÃO P1

13:20 – ABERTURA DE BOX

13:35 – FECHAMENTO DE BOX

13:40 – PLACA DE 5 MIN

13:43 – LARGADA DAS 3 HORAS DE GUAPORÉ

16:50 – PREMIAÇÃO