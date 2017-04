Thiago Vivacqua disputa etapa de Portugal pelo EuroFormula neste final de semana

Piloto brasileiro da Campos Racing está confiante na briga pelo título (Fotospeedy)

O piloto brasileiro Thiago Vivacqua vai começar um novo desafio em sua carreira. Depois de fazer a temporada de 2016 na Fórmula 3 Brasil, o carioca volta ao velho continente para disputar a EuroFormula Open pela equipe espanhola Campos Racing, a atual campeã da categoria. A estreia dessa nova fase está marcada para o circuito do Estoril, em Portugal, com corridas nos dias 29 e 30 de abril (sábado e domingo). Na quinta e na sexta-feira (27 e 28) acontecem os treinos livres.



O brasileiro de 20 anos nunca correu oficialmente na pista portuguesa, tendo participado apenas de alguns treinos de pré-temporada. Vivacqua avalia a pista como difícil, mas isso não diminui a empolgação e o otimismo para a estreia. "A expectativa é muito boa. Eu fiz alguns treinos nessa pista, na pré-temporada. Eu fui bem, consegui andar bem rápido. Foram poucas equipes na pista, mas consegui me destacar", avaliou o piloto carioca, que chegou ao pódio da Winter F3 Series, em Paul Ricard (França), durante a pré-temporada.



"É uma pista difícil, vai ter um treino extra na quinta-feira antes da corrida. Um treino de adaptação e isso é muito bom. Vai ajudar para acertar o carro para o fim de semana. Estou animado com esse novo desafio, minha expectativa é muito boa", explicou o piloto que foi uma das revelações da F-3 Brasil no ano passado.



Na última semana, mais precisamente nos dias 20 e 21, Thiago voltou ao cockpit na pista de Albacete, na Espanha, para manter a forma e a sintonia com o carro. Embora andando bem e virando bons tempos, piloto e equipe decidiram poupar o carro para a estreia. "Andei bem, mas tivemos alguns problemas com pneus novos e meu dia terminou um pouco antes do planejado. Achamos algo estranho no diferencial e preferimos não arriscar mais voltas", disse Thiago, que já correu na Europa dois anos atrás, quando foi o terceiro colocado na Fórmula Renault ALPS, alcançando vitórias e pódios.



O circuito português tem um traçado de 4.182m, com largura de pista que varia entre 10 e 18m com 13 curvas, sendo quatro para a esquerda e nove para a direita. No sábado, o classificatório acontecerá às 9 horas (local, 5 horas de Brasília) e a prova às 14h15 (10h15 de Brasília). No domingo, um novo classificatório pela manhã (5 horas de Brasília) e a largada da segunda bateria às 12h15 (8h15 de Brasília).



Considerado um dos campeonatos de Fórmula 3 mais fortes do mundo, a Euroformula Open contará com quase 20 pilotos no grid. A disputa promete ser grande e, além de Vivacqua, o Brasil ainda terá mais três representantes: Matheus Iorio, Pedro Cardoso e Christian Hahn. Vivacqua e Iorio serão parceiros no time comandado pelo ex-piloto de F-1, Adrian Campos, que está entre os mais conceituados chefes de equipe. Há 20 anos, ele atua com sua própria equipe em diversos campeonatos (Euroformula Open, GP3, GP2, Fórmula E e WTCC).



Programação para a primeira etapa da EuroFormula Open (horário de Brasília):



Quinta-feira, dia 27

5h às 8h - Teste privado 1

10h05 às 11h05 - Teste privado 2

12h15 às 13h15 - Teste privado 3



Sexta-feira, dia 28

5h40 às 6h20 - Treino livre 1

10h10 às 10h50 - Treino livre 2



Sábado, dia 29

5h às 5h30 - Classificação para Corrida 1

10h15 - Corrida 1 (19 voltas ou 35 minutos)



Domingo, dia 30

5h - Classificação para Corrida 2

8h15 - Corrida 2 (19 voltas ou 35 minutos)



Calendário da EuroFormula Open 2017:

1ª etapa - 29 e 30 de abril - Estoril (Portugal)

2º etapa - 27 e 28 de maio - Spa (Bélgica)

3º etapa - 10 e 11 de junho - Paul Ricard (França)

4º etapa - 1 e 2 de julho - Hungaroring (Hungria)

5º etapa - 2 e 3 de setembro - Silverstone (Reino Unido)

6º etapa - 30 de setembro e 1 de outubro - Monza (Itália)

7ª etapa - 7 e 8 de outubro - Jerez (Espanha)

8ª etapa - 28 e 29 de outubro - Barcelona (Espanha)