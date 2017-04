Diogo Moreira estreia no Campeonato Espanhol de Velocidade no pódio

(Foto: Agustí Nubiola)

O dia 23 de abril de 2017 vai ficar marcado por um bom tempo, e talvez para sempre, na memória do brasileiro Diogo Moreira, de 13 anos. O jovem talento revelado por Alexandre Barros - e que faz parte do projeto de formação de pilotos que o ex-piloto da MotoGP desenvolve em parceria com a Estrella Galicia-, completou 13 anos no último domingo e tem motivos de sobra para comemorar.



Ele fez sua primeira corrida na Espanha, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, e a estreia foi para lá de especial. Saindo de 24º no grid, Moreira encarou o desafio e foi volta a volta buscando o resultado para cruzar a linha de chegada na terceira posição.



Guiando a moto #42, Diogo Moreira comemorou muito o resultado de sua estreia no Campeonato Espanhol de Velocidade. O brasileiro compete na 85GP, nova categoria que integra o campeonato a partir desta temporada.



"Eu tinha um bom ritmo desde os treinos. Estava animado para as sessões que definiriam o grid. Mas no primeiro classificatório tive um problema no ajuste da moto, e por isso, não consegui sair para fazer o segundo treino e fiquei sem tempo, e ocupando o 24º lugar no grid. Mas tentei focar na corrida. Na prova, larguei bem e já nas primeiras voltas consegui boas ultrapassagens, e fui buscando as posições. Mantive um ritmo forte para terminar em terceiro e ir ao pódio. Estou muito feliz e agradeço minha equipe aqui na Espanha, o Alexandre Barros, e todos que torceram por mim", declarou.



Alex Barros, um dos responsáveis por esse intercâmbio de Diogo Moreira na Espanha, ressaltou o resultado conquistado por seu pupilo. Foi Barros que apresentou ao pequeno piloto o universo da motovelocidade, já que Diogo vem do motocross. Ele faz parte do projeto de formação de pilotos desenvolvido por Alexandre Barros em parceria com Estrella Galicia e Honda.



"O Diogo é um piloto muito jovem e bastante talentoso. Ele correu em nossa equipe nas temporadas 2015 e 2016 e é um dos pilotos do nosso projeto. A adaptação dele à motovelocidade foi muito rápida e ele sempre demonstrou muita vontade de aprender e evoluir. Fico muito feliz com esse resultado, ainda mais largando em 24º. Foi a primeira corrida dele na Espanha e acredito que ele terá muitos outros resultados positivos ao longo do ano", avaliou Barros.



Alexandre Barros também destacou a importância de seu projeto para o desenvolvimento de jovens pilotos brasileiros. "É o terceiro piloto do nosso projeto que tem essa chance de participar do Campeonato Espanhol de Velocidade, um dos principais do mundo, e em uma equipe forte como a School Team Estrella Galicia 0,0 Monlau-Repsol. É sem dúvida, uma grande oportunidade na carreira destes jovens e fico feliz de dar essa possibilidade a eles. E se os pilotos souberem aproveitar, podem ir longe", concluiu.



A próxima etapa da temporada será dia 28 de maio no circuito Barcelona-Catalunya.



Resultado da 1ª etapa - Categoria 85GP (Top-5):

1) Ivan Ortola, 12 voltas em 22min51s978

2) Adrian Cruces, a 0:20s740

3) Diogo Moreira, a 0:21s158

4) David Alonson, a 0:36s583

5) Gabin Planques, a 0:36s974