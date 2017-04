Com seis etapas confirmadas, Copa Truck é apresentada em São Paulo

Renato Martins, presidente da ANET (Fábio Oliveira/Divulgação)

A Copa Truck, que reunirá os melhores pilotos de caminhão do País, foi lançada oficialmente nesta quinta-feira em São Paulo com uma notícia que agradará em cheio aos fãs de automobilismo. As três copas regionais - Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste - serão transmitidas ao vivo pelo SporTv, o principal canal a cabo esportivo do Brasil. A nova categoria será aberta dia 28 de maio em Goiânia com a expectativa de um grid alinhando 20 "brutos".



A solenidade de apresentação da Copa Truck foi realizada no estande da Frum na Automec 2017, a grande feira do setor de autopeças, equipamentos e serviços do Brasil. A série é resultado de iniciativa da Associação Nacional de Equipes de Truck - ANET - e será promovida com apoio de parceiros importantes, como a Sport Promotion, uma das principais empresas de marketing esportivo brasileiro, e da Aubergine Panda, especializada na área de comunicação digital. Reuniu, além de representantes dessas empresas, a maioria dos pilotos já confirmados para a temporada inaugural, como Felipe Giaffone, Djalma Fogaça, Fábio Fogaça, Renato Martins, Débora Rodrigues, Beto Monteiro, Roberval Andrade, Régis Boessio e vários outros.



Renato Martins, há um mês escolhido pelos colegas como presidente da ANET, não escondeu o otimismo com relação à Copa Truck. "Vamos a Goiânia com um grid muito bom, levando em conta até o momento atravessado pela economia, e sabemos que lá adiante seremos obrigados a estipular um número máximo de caminhões nas pistas", afirmou. Embora os regulamentos técnico e desportivo ainda estejam em processo de finalização antes de serem homologados pelas federações estaduais, Martins adiantou que as corridas serão em sistema de rodada dupla, com duração de 25 minutos cada. Além do campeão regional, um campeão geral será conhecido pela soma dos pontos de todo o calendário. "Ele receberá a réplica de um grande troféu e um anel, inspirados nas 500 Milhas de Indianapolis. O trofeu original ficará num museu que estamos criando", explicou.



Além do campeão de pilotos, a Copa Truck premiará a melhor marca. "Acreditamos que pelo menos seis delas estarão conosco neste primeiro ano", continuou Martins. As corridas, na verdade, serão o ponto culminante de um final de semana repleto de atrações que os promotores prometem levar a cada um dos autódromos e cujos detalhes serão divulgados brevemente. "Sabemos que existe uma enorme identificação do público com as marcas Cada uma delas reúne uma nação com uma paixão praticamente do nível dos clubes de futebol."



O calendário da Copa Truck é este:



28-05 - Goiânia

11-06 - Campo Grande

09-07 - Caruaru

23-07 - Fortaleza

15-10 - Curvelo

03 ou 17-12 - São Paulo