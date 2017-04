Lamborghini MCR vence etapa de Guaporé do Gaúcho de Endurance

(Dudu Leal/MF2)

A segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance - DOPAMINA, em Guaporé, foi de um lindo dia de inverno, onde o autódromo da charmosa cidade do interior gaúcho viu uma briga acirrada pelas primeiras posições, com vários carros dividindo a liderança e fortes candidatos à vitória ficando pelo caminho, com um grid de 24 belas máquinas entre Protótipos e Grand Turismos, com pilotos vindos dos mais diferentes estados brasileiros .



Numa prova irretocável, onde Fernando Poeta e Fernando Fortes conseguiram recuperar uma volta em cima do atual líder da prova o Tubarão #05, de Tiel de Andrade e Franco Pasquale, que pulou na frente já na largada, com uma ultrapassagem em cima dos pole positions José Roberto e Nilson Ribeiro, com o MRX #65. Nas voltas finais a dupla do MCR Lamborghini #18, conquistou a liderança em uma bela ultrapassagem e conseguiu administrar a liderança até a quadriculada.



"O carro começou a melhorar muito desde o final do ano passado, onde trabalhamos em várias modificações e na resistência fomos campeões das 12 Horas de Tarumã e agora, o (Luciano) Mottin fez algumas modificações no setup e o carro ficou muito macio nas curvas, que é o que precisava, porque de reta ele é muito bom. Entreguei o carro na segunda posição para o Fernando e ele fez um grande trabalho. Estou muito feliz e queremos melhorar ainda mais para sempre brigarmos pela primeira posição", comemorou Poeta.



O paulista Fernando Fortes foi o responsável por cruzar a linha de chegada e ficou muito satisfeito com o trabalho do final de semana. "Eu ajudei a desenvolver o carro no ano passado e eu ando nesta temporada no MR18 #117, mas tivemos problema o final de semana inteiro e aí o Poeta me convidou, pois o Andersom Toso, que é o titular do carro tinha um compromisso. Acabou sendo acaso e estou muito feliz com essa vitória. Temos um carro perfeito e foi muito legal!", explicou Fortes.



O chefe da equipe Mottin Racing, Luciano Mottin destacou a importância do acerto do carro para uma prova de longa duração. "Eu andei ontem com o carro, pois conheço muito Guaporé e passei o dia treinando. O carro evolui muito e o Fortes é um piloto da casa e convidamos ele para correr, onde dois pilotos andaram muito rápido e toda a equipe está de parabéns".



A segunda colocação na geral e a vitória na categoria P2 ficou com Henrique Assunção e Fernando Ohashi, com o MRX #75, seguidos de Nilson Ribeiro e José Roberto Ribeiro, MRX #65, que foram competitivos o final de semana todo e fizeram uma corrida de recuperação espetacular depois de enfrentarem problemas na segunda parte da prova.



A próxima etapa da categoria acontece em Santa Cruz do Sul, no dia 27 de maio.



Vencedores por categoria:

GP1 - Fernando Poeta e Fernando Fortes -Lamborghini MCR #18

P2 - Henrique Assunção e Fernando Ohashi - MRX #75

P3 - Rafael Simon e Gustavo Simon - MRX #56

GT1 - Peter Feter e Pierre Ventura - Lamborghini #10

GT2 - Arthur Caleffi - Maserati #09