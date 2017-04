Pelo GT Open, toque tira Hahn e Khodair da briga pelo pódio em Estoril

(Foto: Divulgação)

A temporada do campeonato que reúne os melhores carros de Grand Turismo do mundo começou neste sábado, no circuito de Estoril, em Portugal. O International GT Open reúne marcas como Lamborghini, Ferrari, Mercedes, McLaren, BMW e, por muito pouco, não teve uma dupla brasileira no pódio da categoria PRO-AM. Marcelo Hahn e Allam Khodair, estreantes na competição, estavam em terceiro lugar quando foram tocados pela Ferrari 488 GT3 da dupla italiana Piergiuseppe Perazzini e Marco Cioci.

“Foi uma pena, porque estávamos com um bom ritmo de corrida e avançando para chegar ao pódio”, disse Marcelo Hahn. Ao final da prova, os comissários decidiram aplicar uma advertência ao Perazzini. “A punição mostra que fomos vítimas de uma tentativa de ultrapassagem inconsequente. A punição, ao meu ver, foi branda “,completou Hahn, que estava ao volante da Mercedes AMG GT3 no momento do toque.

Após rodar na pista, Hahn, que era terceiro colocado na categoria PRO-AM – sexto no geral -, perdeu várias posições e acabou cruzando a linha de chegada em sétimo lugar entre as duplas PRO-AM, 14o colocado no geral.

“Fizemos uma boa largada e tínhamos um carro muito competitivo. Certamente teríamos chegado ao pódio da nossa categoria. Agora vamos levantar a cabeça porque amanhã teremos mais uma tomada classificatória e mais uma corrida. Estou confiante de que poderemos chegar ao pódio”, analisou Khodair, que chegou a ganhar duas posições na largada e foi um dos destaques da corrida ao travar um duelo emocionante com o italiano Marco Cioci pelo quarto lugar ainda na primeira metade da prova.

A vitória na disputa que abriu a temporada ficou com a dupla Philipp Frommenwiler e Albert Costa, que aceleraram a bordo de um Lexus RC-F GT3. Duas McLarens 650 S GT3 completaram o pódio: A dupla Shaun Balfe/Rob Bell ficou em segundo e Alexander West/Côme Ledogar ficou em terceiro.