Christian Hahn alcança o Top10 em sua estreia no Euroformula Open

(Luca Bassani)

Christian Hahn foi um dos destaques da prova que abriu a temporada 2017 do Euroformula Open, neste sábado, no circuito de Estoril, em Portugal. O piloto Brasileiro saiu da 14a colocação e, com uma tocada consistente ao longo da prova, conseguiu escalar o pelotão até cruzar a linha de chegada em sétimo lugar.



"Estou muito feliz em abrir o campeonato marcando pontos, fazendo ultrapassagens e demonstrando um bom desempenho na pista. Nossa posição de largada não era aquela que imaginávamos, mas soube ter calma para ganhar posições e escapar de acidentes. Agora é voltar a me concentrar para a disputa classificatória de amanhã e tentar uma melhor posição no grid para, assim, buscar um resultado ainda melhor na prova de domingo", disse Hahn, que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica.



A vitória na prova que abriu a temporada ficou com o britânico Harrison Scott. O indiano Ameya Vaidyanathan, em segundo, e o brasileiro Matheus Iorio, em terceiro, completaram o pódio.



Neste domingo, os pilotos voltam à pista de Estoril para a segunda prova da rodada dupla. A definição do grid desta corrida está marcada para as 5h. A largada será pouco depois, às 8h15.