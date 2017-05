Heitor Nogueira vence terceira etapa da Fórmula Vee em Interlagos

(Foto: Fernando Santos/Divulgação FVee)

A Fórmula FVee registrou mais uma chegada eletrizante em Interlagos. A 3ª etapa do Campeonato Paulista foi marcada pelos três primeiros colocados cruzando a linha de chegada com menos de meio segundo de diferença. Por isso, a categoria já começa a ser chamada de “Fórmula Veeletrizante”!

A vitória apertada foi de Heitor Nogueira. Atual bicampeão estadual, ele ganhou no sábado por apenas 0.061 segundo à frente de Cristiano Denardi. Em terceiro chegou Gabriel Silva, 0.274 atrás do vencedor.

No início do mês, a Fórmula Vee havia registrado uma chegada histórica. Denardi venceu o GP José Carlos Pace por apenas 0.005 segundo, um dos resultados mais apertados de toda a história do automobilismo mundial.

“A FVee mostra mais uma vez que é uma categoria extremamente competitiva”, afirma Wilsinho Fittipaldi, consultor técnico. “Estamos conseguindo mesclar jovens pilotos com outros mais experientes, e o resultado tem sido fantástico. Com carros iguais, todos têm oportunidade de brigar pela vitória até a última volta e as provas têm sido realmente emocionantes.”

Para Heitor Nogueira, a corrida teve uma dose extra de emoção. Ele chegou ao pódio em lágrimas, ao lembrar da mãe, que morreu dias antes. “Eu nem esperava correr, muito menos conquistar a vitória. Não sei como explicar, estava bem atrás dos líderes e de repente cruzei na frente. Foi algo mágico, lá de cima”, disse.

Segundo colocado na prova, Cristiano Denardi assumiu a liderança do Paulista, com 48 pontos. Heitor Nogueira é o segundo, com 38. Murillo Latorre perdeu a primeira colocação com a quebra da roda esquerda dianteira e não completou a prova. Ele agora é o terceiro, com 37 pontos.

No domingo, Denardi mostrou a boa fase e conquistou sua terceira vitória nas últimas quatro provas em Interlagos. Ele faturou a corrida extra da FVee, o GP do Trabalhador, em homenagem aos mecânicos e funcionários da categoria.

Denardi venceu com folga, mas a prova também foi marcada por um final eletrizante na disputa do segundo lugar. Três carros cruzaram a linha de chegada separados por menos de um segundo. Cesar Gallagi foi o segundo, Gabriel Silva o terceiro e Zigomar Jr o quarto.

A próxima etapa do Campeonato Paulista será no dia 19 de maio, novamente em Interlagos.

Classificação da 3ª etapa do Campeonato Paulista de FVee:

1)Heitor Nogueira – 27min06s111

2)Cristiano Denardi – a 0.061

3)Gabriel Silva – a 0.274

4)Cesar Gallagi – a 6.203

5)Zigomar Jr – a 6.458

6)Kenner Garcia – a 18.513

7)Gustavo Camilo – a 42.936

8)Alberto Otazú – a 1 volta

9)Lélio Assumpção – a 2 voltas

Não completaram a prova:

Rodrigo Gimmenes

Gabriel Paulino

Murillo Latorre

Mário Ayres Neto

Classificação do Campeonato Paulista após três de dez etapas:

1)Cristiano Denardi – 48 pontos

2)Heitor Nogueira – 38

3)Murillo Latorre – 37

4)Gabriel Silva – 24

5)Kenner Garcia - 24

6)Zigomar Jr - 15

7)Cesar Gallagi – 14

8)Paulo Loco - 10

9)Thiago Vaz – 8

10)Rodrigo Gimmenes – 7

11)David Taylor (GBR) – 6

12)Gustavo Camilo – 4

13)Lélio Assumpção – 4

14)Alberto Otazú – 3

15)Suzane Carvalho - 2

16)Plínio Cintra – 1

Classificação da prova extra, GP do Trabalhador:

1)Cristiano Denardi – 24min10s645

2)Cesar Gallagi – a 1.741

3)Gabriel Silva – a 1.901

4)Zigomar Jr – a 2.276

5)Gustavo Camilo – a 27.737

6)Alberto Otazú – a 32s930

7)Plínio Cintra – a 1 volta

Não completaram a prova:

Gabriel Paulino

Rodrigo Gimmenes

Rodrigo Rosset