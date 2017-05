Marcelo Hahn e Allam Khodair voltam a enfrentar problemas no GT Open em Portugal

(Foto: Luca Bassani)

Marcelo Hahn e Allam Khodair tiveram um final de semana bastante complicado na rodada de abertura do International GT Open, disputada no autódromo de Estoril, em Portugal. Depois de um toque tirar a dupla brasileira do pódio da categoria PRO-AM na corrida de sábado, uma classificação complicada e problemas no pit-stop minaram o desempenho dos brasileiros que aceleram a bordo do mais novo modelo Mercedes AMG GT3.



"Não conseguimos classificar bem e, saindo do fundo do pelotão, sabíamos que seria uma corrida difícil. Além disso, a troca de pilotos foi um problema. Estamos acostumados a fazer esse procedimento em cerca de dois minutos em outras competições e no International GT Open o limite é mais curto, apenas um minuto", lamentou Marcelo Hahn, responsável pela tocada do carro na primeira parte da corrida.



Depois da parada complicada, que fez a dupla perder posições ainda nos boxes, Khodair recebeu o carro e partiu para o ataque. O Japonês Voador ganhou posições até acabar preso atrás da Mercedes de Valentin Pierburg e Tom Onslow-Cole. Embora tenha conseguido fazer a ultrapassagem sobre os alemães, acabou cruzando a linha no 13o lugar, quinto da categoria PRO-AM.



"Não fossem os problemas que enfrentamos, eram duas corridas para marcarmos pontos e começarmos bem o campeonato. Agora vamos ter que remar nas próximas etapas para tirar a diferença em relação aos rivais e chegar ao final do ano brigando pelo título", finalizou o Japonês Voador.



A vitória na segunda corrida em Estoril ficou com os irmãos alemães Dominik e Mario Farnbacher, que aceleram a bordo de um Lexus RC-F GT3. Os italianos Thomas Biagi e Giovanni Venturini (Lamborghini Huracán GT3) ficaram em segundo e os britânicos Michael Benham e Duncan Tappy (McLaren 650 S GT3) completaram o pódio.



Passadas as duas primeiras provas do campeonato, a dupla britânica Rob Bell e Shaun Balfe lidera com 18 pontos. O segundo lugar é de Tappy e Benham, com 11. Já em terceiro está o time formado pelo sueco Alexander West e o Francês Côme Ledogar, com 10 pontos.



A próxima etapa da competição acontece no autódromo de Spa-Francorchamps, entre os dias 27 e 28 de maio.