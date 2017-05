Christian Hahn termina no Top10 pelo Euroformula Open em Portugal

Brasileiros Hahn e Iorio brigam por posição (Luca Bassani)

Depois de alcançar o sétimo lugar na prova que abriu a temporada do Euroformula Open, no autódromo de Estoril, em Portugal, Christian Hahn tinha grande expectativa de somar pontos também na disputa deste domingo. No entanto, largando em 12o segundo lugar, o piloto teve dificuldades para escalar o pelotão e acabou cruzando a linha de chegada em 11o após 20 voltas de corrida.



"Foi uma prova complicada. Começamos com pista seca, mas começou a garoar na parte final. A partir daí, a disputa se tornou mais técnica e o grande esforço era se manter na pista sem perder posições. Logicamente esperava voltar a marcar pontos, mas estou satisfeito por terminar o final de semana de estreia tendo completado as duas provas. Isso é muito importante para ganharmos quilometragem", avaliou Christian.



A vitória neste domingo em Estoril foi do britânico Harrison Scott, que já havia conquistado o alto do pódio no dia anterior. O russo Nikita Troitskiy ficou em segundo e o brasileiro Thiago Vivacqua em terceiro.



Passadas as duas primeiras corridas, Scott lidera a disputa com 52 pontos, seguido do alemão Jannes Fittje, que tem 24, e do indiano Ameya Vaidyanathan, com 20. Christian aparece em 11o, com seis pontos somados.



A próxima etapa do campeonato está marcada para os dias 27 e 28 de maio, no autódromo de Spa-Francorchamps, na Bélgica.