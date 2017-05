Thiago Vivacqua fecha fim de semana com pódio em Estoril

(Fotospeedy)

O piloto brasileiro Thiago Vivacqua teve dias completamente diferentes durante a primeira etapa da Euroformula Open no circuito do Estoril, em Portugal. Neste domingo, largando da quarta fila (sétimo lugar no grid), o carioca fez uma ótima largada e já na curva 1 assumiu a quarta colocação e soube esperar o melhor momento para ultrapassar o russo Yan Leon Shlom e manter a terceira colocação até a bandeirada da corrida 2. Completaram o pódio o britânico Harrison Scott, em primeiro, e o russo Nikita Troitskiy, em segundo. Ontem, Vivacqua teve problema na bomba de combustível e abandonou a corrida na abertura da segunda volta, quando brigava pela segunda colocação.



"Hoje a minha corrida foi boa. Eu larguei bem, ganhei três posições, mas fiquei muito tempo preso atrás do Yan Leon Shlom e acabei perdendo tempo em relação ao segundo colocado. Depois que eu passei, eu estava andando mais rápido do que o segundo, mas foi um trabalho bem feito. Consegui recuperar alguns pontos importantes para o campeonato", avaliou o piloto do carro #2 da Campos Racing. "Agora é trabalhar nas próximas etapas para tentar classificar sempre para sair nas duas primeiras filas, assim o caminho fica mais livre para brigar pelas primeiras posições", completou.



Com 19 carros no grid, a segunda corrida do fim de semana aconteceu com pista molhada e chuva leve nos setores 1 e 3 da pista portuguesa. Largando ao lado do companheiro de equipe, o também brasileiro Matheus Iorio, Vivacqua conseguiu sair bem e achar uma linha entre o pelotão da frente para conquistar a quarta colocação na primeira curva. Na décima volta, na primeira parte da chicane, Thiago atacou o russo Shlom por dentro e conseguiu uma ultrapassagem limpa, mantendo a terceira posição até o final.



Com o resultado, Vivacqua foi ao pódio e pontuou pela primeira vez na temporada regular, ocupando a sexta colocação no ranking dos pilotos, com 15 pontos. Thiago subiu ao pódio também na pré-temporada, com um terceiro lugar no circuito francês de Paul Ricard. O líder do campeonato é o britânico Harrison Scott, com 52 pontos somados. A equipe espanhola Campos Racing é a segunda no ranking das equipes, com 12 pontos, oito tentos atrás da italiana RP Motorsport.



O próximo compromisso de Thiago na Euroformula Open será na Bélgica, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, nos dias 27 e 28 de maio.



A temporada 2017 marca a volta de Thiago Vivacqua ao velho continente. Em 2016 o carioca disputou a Fórmula 3 Brasil e foi uma das revelações do campeonato, terminando em quarto lugar sem ter disputado todas as etapas. Antes de 2016, Thiago esteve na Europa disputando a Fórmula Renault ALPS e foi terceiro colocado no campeonato, conquistando vitórias e pódios.



Resultado da Corrida 2 (top-5):

1. #10 Harrison Scott (GBR), RP Motorsport, 20 voltas em 32min53s058

2. #16 Nikita Troitskiy (RUS), Drive School, a 11s467

3. #2 Thiago Vivacqua (BRA), Campos Racing, a 14s164

4. #18 Jannes Fittje (DEU), Fortec Motorsports, a 16s409

5. #17 Devlin de Francesco (CAN), Carlin Motorsport, a 17s330



Classificação para a Corrida 2 (top-5):

1. #16 Nikita Troitskiy (RUS), Drive School, 1min46s332

2. #10 Harrison Scott (GBR), RP Motorsport, 1min46s342

3. #19 Yan Leon Shlom (RUS), Fortec Motorsports, 1min46s541

4. #18 Jannes Fittje (DEU), Fortec Motorsports, 1mn46s786

5. #24 Ameya Vaidyanathan (IND), 1min46s916

7. #2 Thiago Vivacqua (BRA), Campos Racing, 1min47s473



Classificação do campeonato após a primeira etapa (top-10):

1. #10 Harrison Scott (GBR), 52 pontos

2. #18 Jannes Fittje (DEU), 24

3. #24 Ameya Vaidyanathan (IND), 20

4. #16 Nikita Troitskiy (RUS), 19

5. #34 Matheus Iorio (BRA), 17

6. #2 Thiago Vivacqua (BRA), 15

7. #1 Petru Florescu (ROU), 14

8. #17 Devlin De Francesco (CAN), 10

9. #42 Eliseo Martinez Meroño (ESP), 10

10. #3 Simo Laaksonen (FIN), 8



Calendário da EuroFormula Open 2017:

1ª etapa - 29 e 30 de abril - Estoril (Portugal)

2º etapa - 27 e 28 de maio - Spa-Francorchamps (Bélgica)

3º etapa - 10 e 11 de junho - Paul Ricard (França)

4º etapa - 1 e 2 de julho - Hungaroring (Hungria)

5º etapa - 2 e 3 de setembro - Silverstone (Reino Unido)

6º etapa - 30 de setembro e 1 de outubro - Monza (Itália)

7ª etapa - 7 e 8 de outubro - Jerez (Espanha)

8ª etapa - 28 e 29 de outubro - Barcelona (Espanha)