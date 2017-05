Toyota e Porsche prontas para as 6 horas de Spa-Francorchamps

Toyota vai alinhar três carros em SPA. (Foto: Toyota)

A próxima etapa do Mundial de Endurance acontece no tradicional circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica entre os dias 4 e 6 de maio. Utilizada pelas equipes como preparação para as 24 horas de Le Mans, SPA vai ser a primeira pista na qual a Toyota vai alinhar se terceiro TS050.

O #7 será pilotado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e josé María López. Para o carro #8 Sébastien Buemi, Anthony Davidson e Kazuki Nakajima estão confirmado. Os dois protótipos estão na pista com setup de alto downforce, o mesmo que garantiu a vitória em Silverstone.

Já o #9 terá uma configuração voltada para Le Mans. Stéphane Sarrazin e ?Nicolas Lapierre vão estar ao lado do estreante Yuji Kunimoto. A Toyota venceu no circuito em 2014 Anthony, Sébastien e Nicolas. Poderia ter repetido o feito em 2016, se os dois TS050 não tivessem enfrentado problemas de motor.

“Fizemos um forte início de temporada e esperamos continuar isso em Spa. A competição contra a Porsche é intensa e estamos ansiosos para outra disputa apertada. Nosso TS050 HYBRID de alta downforce teve um desempenho muito bom em Silverstone, mas Spa é um circuito diferente por estamos trabalhando arduamente para tudo ficar pronto. Este ano temos três carros pela primeira vez, o que nos dá a oportunidade de experimentar o baixo downforce em condições de corrida. Nós testamos extensivamente durante o inverno, de modo que este fim de semana estamos dando mais um passo na nossa preparação Le Mans.” Afirma Toshio Sato presidente da equipe.

Pelos lados da Porsche o otimismo é grande. Após optar pela configuração de baixo downforce como preparação para Le Mans, o time alemão vai repetir o setup na Bélgica. Com retas maiores do que Silverstone a expectativa é de vitória. Para Andreas Seidl, chefe da equipe tudo está em aberto: “A montanha-russa de Spa oferece uma grande variedade de exigências, que você sempre precisa encontrar soluções. É uma divisão para criar um carro adequado para as seções plana e curva. Em relação à aerodinâmica, devido aos regulamentos, que são menos flexíveis do que em 2016, mas eu considero o 919 hybrid bem armado a este respeito também. Em termos de confiabilidade queremos entregar uma performance impecável em Spa”.

Porsche busca primeira vitória no ano. (Foto: Porsche AG)

Os dois 919 Hybrid serão pilotado por André Lotterer, Nick Tandy e Neel Jani no #1. Já Earl Bamber, Timo Bernhard e Brendon Hartley estão no #2. A equipe terminou em segundo e terceiro na abertura do WEC em Silverstone. A equipe GT vai alinhar dois 911 RSR. O #91 ficará a cargo de Richard Lietz e Frédéric Makowiek. Michael Christensen e Kévin Estre estarão a bordo do #92.

Pela classe GTE-AM Matteo Cairoli, Christian Ried e Marvin Dienst irão dividir o 911 da equipe Dempsey Proton Racing. O Porsche da Gulf Racing será partilhado por Michael Wainwright, Nick Foster e Ben Barker. PAra Frank-Steffen, chefe do programa esportivo da Porsche a divisão GT também utilizará Spa como teste para Le Mans. “Spa é o ensaio geral para as 24 Horas de Le Mans. É um último teste em condições de corrida antes da principal prova do WEC. Usaremos a corrida para preparar nosso novo 911 RSR, para os desafios muito especiais de Le Mans. Fomos capazes de levar informações importantes para a fábrica de Weissach após a abertura da temporada em Silverstone e agora vamos utilizar esses dados em um desempenho ainda melhor em Spa”.