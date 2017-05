Após vitória em Silvesrtone, Pipo Derani parte confiante para disputa das 6 Horas de SPA

Google Plus

O brasileiro Pipo Derani, piloto da equipe Chip Ganassi Ford Racing, espera voltar a sentir o gosto do champagne no pódio, desta vez em Spa-Francorchamps (Bel), palco da segunda etapa da temporada 2017 do FIA WEC (Mundial de Endurance), que será disputada neste sábado (dia 6).

Pilotando o #67 Ford Chip Ganassi Ford GT, o paulista de 23 anos competirá na segunda das três etapas em que representará a famosa montadora norte-americana. Em Silverstone (Ing), no mês passado, Derani teve uma estreia perfeita na categoria LMGTE Pro, dividindo o cockpit com os companheiros de equipe Andy Priaulx e Harry Tincknell. A pole position e a vitória colocaram o trio à frente na disputa do campeonato.

Em Spa, Derani realizou uma de suas melhores corrida na LMP2 com a equipe G-Drive Racing, em 2015, além de lutar pelo segundo lugar com a ESM no ano passado.

“Após um grande começo em Silverstone, estou bastante animado para correr em Spa neste final de semana com a equipe Ford Chip Ganassi Racing”, disse o brasileiro. “O Ford GT tem sido incrível de pilotar até aqui e em Spa acredito que será uma experiência fantástica. Estamos confiantes, mas sabemos que nossos rivais estarão fortes como sempre. Estou mais confiante a cada volta com o carro e espero continuar evoluindo neste início de temporada tão bom que estamos tendo”.

Em julho de 2016, Derani disputou as 24 Horas de Spa. Já a corrida deste final de semana será a última antes da lendária 24 Horas de Le Mans (Fra), em junho.

“Le Mans não está tão distante agora e a expectativa já está aumentando”, comentou o brasileiro. “A equipe está focada na conquista do FIA WEC, mas com certeza Le Mans é uma corrida que exige muito preparo. Vamos trabalhar forte para conseguir o máximo de pontos possíveis este final de semana e esperamos ainda estar na liderança quando chegarmos a Le Mans”, completou.

As atividades para as 6 Horas de Spa terão início na quinta-feira (dia 4), com duas sessões de treinos livres. Na sexta (5), acontece mais um treino livre e o classificatório a partir das 14h50 (local, 9h50 de Brasília). No sábado, a corrida terá sua largada às 14h30 local (9h30 de Brasília).