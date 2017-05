Christian Fittipaldi e João Barbosa seguem confiantes para etapa de Austin da IMSA

Christian Fittipaldi e João Barbosa já têm dois pódios na temporada (José Mário Dias)

O Circuito das Américas, localizado em Austin, no Texas, será o palco da quarta etapa do IMSA WeatherTech Sportscar Championship neste sábado (dia 6). Habituados a correr esta prova em setembro, a mudança da data para maio agradou os pilotos em virtude do calor menos intenso neste período na região (ainda primavera no hemisfério Norte).

Para o brasileiro Christian Fittipaldi, vice-líder da temporada 2017 ao lado do português João Barbosa, a temperatura neste momento dará mais aderência para os pneus. “Nós devemos ter mais aderência no geral. Além disso, as condições serão melhores para pilotar e não estará muito quente dentro do carro”, destacou o piloto do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express Racing.

Fittipaldi e Barbosa já subiram duas vezes ao pódio no Texas, as ambas em terceiro lugar (2014 e 16). Nas três primeiras etapas deste ano, a dupla também já foi ao pódio em Daytona e Sebring, com dois segundos lugares. Na última etapa, em Long Beach, um acidente prejudicou os pilotos, que ficaram na sétima posição. A dupla conta com 89 pontos na vice-liderança, contra 105 dos irmãos Jordan e Ricky Taylor, que também pilotam um Cadillac DPi.

“Falando pelo lado do fabricante, o Cadillac está muito forte e parece ser a combinação a ser vencida este ano. Pelo lado da nossa equipe, sei que todo o trabalho que fizemos na oficina e todas as horas de testes nos recompensaram com um carro competitivo. Estamos ansiosos para voltar à Austin ainda com 70% do campeonato a ser disputado”, comentou Fittipaldi, bicampeão da categoria (2014 – 15) e atual vice-campeão.

Barbosa também mostra confiança. “Os dados demonstram que tivemos um carro rápido em todas as etapas deste ano. Todos no time estão confiantes de que se mantivermos o nosso Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R correndo assim, logo as vitórias virão”, ressaltou o português.

Para o piloto, outra característica da pista de 5,5 km e 20 curvas poderá ajuda-los. “As altas velocidades do circuito de Austin devem ser perfeitas para a nova aerodinâmica dos Cadillac“, completou Barbosa.

Os treinos livres em Austin terão início nesta quinta-feira (dia 4). Na sexta (5), o classificatório será às 15h20 (de Brasília). No sábado, a prova terá sua largada às 15h35 (de Brasília), com a disputa de 2h40.