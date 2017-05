Bruno Senna reinicia luta pela liderança na classe LMP2 do Mundial de Endurance em SPA

Nicolas Prost e Bruno Senna dividem protótipo. (Foto: MF2)

Debaixo da tradicional chuva da região da Floresta das Ardenas, Bruno Senna e seus companheiros, os franceses Nicolas Prost e Julien Canal, fizeram nesta quarta-feira o reconhecimento dos 7.002 metros do circuito de Spa-Francorchamps, palco no próximo sábado da segunda etapa do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. Depois do segundo lugar nas 6 Horas de Silverstone no mês passado, o trio da Rebellion Racing tentará na prova de igual duração alcançar a liderança entre os protótipos da LMP2, a mais numerosa e competitiva das quatro divisões da categoria.

O Mundial de Endurance segue o mesmo formato de atividades de pista da Fórmula 1. Desta forma, duas sessões de treinos de uma hora e meia serão realizadas nesta quinta-feira, das 6h45 às 8h15 e das 11h45 às 13h15 pelo horário de Brasília. A Rebellion encontrou dificuldades para acompanhar os carros da G-Force na Inglaterra. Senna espera que os ensaios iniciais, apesar da previsão de mau tempo, possam começar a reduzir a desvantagem. “Temos velocidade, mas precisamos melhorar nosso entendimento dos pneus. Treinamos menos que os adversários na pré-temporada e mesmo depois da corrida em Silverstone. Algumas equipes colocaram os carros na pista e nós ficamos apenas na oficina”, explicou Bruno.

A suposta vantagem dos rivais, no entanto, tende a ser minimizada não apenas em função das características do traçado belga como em virtude da sempre elevada possibilidade de pista molhada em Spa. “Aqui é tudo muito diferente. Quem andou em Magny-Cours, como a G-Drive, pouco poderá tirar de proveito, ainda mais se chover mesmo”, observou Bruno. A Rebellion Racing usará a prática de amanhã para experimentar as duas opções de acerto. “Vamos andar com mais e menos pressão aerodinâmica e ver o que é melhor em termos de aproveitamento dos pneus. É mesmo mais uma questão de encontrar o compromisso ideal, porque o tempo de volta é bastante similar.”

Com a vitória em Silverstone, Oliver Jarvis, Thomas Laurent e Ho-Pin Tung assumiram a ponta da classificação da LMP2. A equipe segue com algum favoritismo também na Bélgica, mas Bruno avisa que o campeonato está apenas no começo – serão nove etapas até o final do ano. “Estamos pagando o preço pela falta de quilometragem de testes, mas vamos para cima”. As tomadas classificatórias estão previstas para as 10h25 de sexta, depois da terceira e última sessão de treinos livres. Sábado, a largada será autorizada às 9h30.