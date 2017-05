Porsche Império GT3 Cup tem programação intensa para Interlagos

Google Plus

(Foto: Luca Bassani)

A Porsche Império GT3 Cup volta neste fim de semana a Interlagos, a pista da primeira prova da história da categoria em 2005 e corrida de casa para a maioria dos pilotos do grid. Serão 43 carros em ação pelas classes Cup e Challenge. Além dos grids cheios, a primeira passagem dos carros de corrida mais produzidos no planeta pela capital paulista terá programação recheada na sexta-feira e sábado: serão quatro corridas de Porsche e outras duas da F-3.

Os carros que mais vão acelerar são os 24 da classe Cup. Eles têm previstas três corridas de 25 minutos mais uma volta –normalmente, nas etapas de sprint, são realizadas duas baterias com os carros da geração “991”.

A corrida extra corresponde à reposição da segunda prova da etapa de abertura do campeonato, em Curitiba. Na ocasião, os carros alinharam para o grid e realizaram duas voltas atrás do safety-car, ambas sob intensa chuva. A prova então foi interrompida e, por força do regulamento, foram atribuídos apenas 50% dos pontos em jogo –a vitória coube a Marcel Visconde, que somou 10 tentos.

Como o regulamento permite também a realização de corridas extras, em comum acordo com os pilotos e referendado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), a etapa 2 terá uma prova e uma tomada de tempo adicionais, já nesta sexta-feira.

Com os resultados da jornada de Curitiba, apenas cinco pontos separam os cinco primeiros colocados no campeonato. Disputando sua primeira temporada completa na categoria, Rodrigo Baptista lidera com 26. Ele é seguido por Miguel Paludo (24,5), Lico Kaesemodel (23), JP Mauro (22) e Ricardo Baptista (21).

Na classe Challenge a liderança também está nas mãos de um competidor que venceu corrida em 2016 e faz neste ano sua primeira temporada completa, o gaúcho Marçal Müller. Vencedor do Momento Shell V-Power graças a uma ultrapassagem por fora na curva da vitória em Curitiba a metros da bandeirada quadriculada, Rodrigo Mello é o vice-líder. Eloi Khouri, Ronaldo Kastropil e o ítalo-panamenho Marcus Vario completam o top5.

Nesta sexta-feira estão programados os treinos livres, os classificatórios e a primeira das três provas da classe Cup –para esta corrida extra, o quali será realizado em sessão única, enquanto a tomada de tempo para a primeira prova de sábado terá Q1 e Q2 , com os dez mais velozes da primeira parte voltando à pista para disputar a pole.

Todas as atividades oficiais de pista serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Porsche Império GT3 Cup no Youtube.