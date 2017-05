Augusto Farfus abre temporada 2017 do DTM em Hockenheim, neste fim de semana

(Foto: Divulgação)

A longa espera de mais de seis meses acabou e enfim pilotos e equipes do DTM voltam a se reunir para o início da temporada 2017 da principal categoria de turismo do automobilismo mundial. A primeira das nove rodadas duplas do ano acontece neste fim de semana (5 a 7 de maio), no circuito de Hockenheim, na Alemanha, que tradicionalmente recebe as etapas de abertura e encerramento do campeonato, que vem cheio de novidades, prometendo ainda mais competitividade e emoções para os fãs. Augusto Farfus, o único brasileiro no grid, está de casa nova para a disputa de sua sexta temporada consecutiva no DTM, e animado com as diversas mudanças que terá pela frente.



Com a reestruturação na BMW, que terá seis representantes - assim como Audi e Mercedes -, Farfus ingressa na equipe BMW Team RMG, onde terá Marco Wittmann e Timo Glock como companheiros de boxes. O curitibano estreou na categoria em 2012, no mesmo ano do retorno da BMW ao campeonato, quando foi o melhor novato da temporada, e em 2013, Augusto brigou pelo título e ficou com o vice-campeonato. Em cinco temporadas completas, o piloto de 33 anos soma 4 vitórias, 12 pódios e 5 pole positions na categoria.



Em 2017, o DTM apresenta diversas novidades em seu regulamento. No aspecto técnico, a adoção de pneus mais macios, de um motor mais potente (que ultrapassa os 500 cavalos de potência) - devido aos maiores restritores de ar -, e de uma nova aerodinâmica, deve deixar os carros cerca de 3 segundos mais rápidos que os do ano passado.



Já na parte esportiva, as duas corridas do fim de semana passam a ter a mesma duração, com 55 minutos mais uma volta cada, e pit-stop obrigatório em ambas. A classificação premiará os três melhores colocados, com 3 pontos para o pole position, dois para o 2º lugar e um para o 3º. Nas provas, após uma eventual intervenção do safety-car, a relargada terá os carros alinhados em duas fileiras paralelas, e não mais em fila indiana.



A comunicação via rádio também será limitada, exigindo assim uma maior responsabilidade dos pilotos durante as corridas, com exceção de momentos de bandeira amarela e safety-car e também dentro do pitlane. No restante do tempo, o contato entre a equipe e o piloto será feito com placas mostradas na reta principal. Também está limitado o uso do DRS (sistema de diminuição do arrasto aerodinâmico), que ao invés de ser determinado a cada etapa, terá um número máximo permanente de 36 ativações ao longo de 12 voltas. O sistema de adição ou redução de peso conforme o desempenho continua, podendo ser acrescido até 15kg ou retirado até 30kg do peso base de 1125kg dos carros.