Bruno Senna reconhece que pole em Spa não será fácil

(Foto: Rebellion Racing)

O diagnóstico é pouco otimista, mas pautado pela realidade: a briga pela pole da divisão LMP2 das 6 Horas de Spa, segunda etapa do Campeonato Mundial de Endurance, deve passar ao largo dos boxes do carro 31 da Rebellion Racing nesta sexta-feira. Depois dos primeiros treinos livres de hoje no circuito belga, em dia em que a anunciada e característica chuva da região não deu o ar da graça, Bruno Senna reconheceu que há competidores em melhores condições de conquistar o direito de largar na frente na corrida do sábado. “Uma pole neste momento não é algo realista.”

No agregado das duas sessões de 90 minutos, Bruno e seus companheiros, os franceses Nicolas Prost e Julien Canal, terminaram na 7ª colocação com o tempo de 2min04s485 estabelecido pela manhã, quando o trio ficou com a 4ª marca entre os protótipos da LMP2. O período da tarde, no entanto, foi bem menos produtivo, já que o carro passou a apresentar problemas com o câmbio. “Algumas marchas não entravam e o treino foi bastante truncado. O resultado foi que não conseguimos fazer nada e sequer entrei na pista”, explicou.

Toyota Lidera primeiro dia de treinos livres em SPA e fecha o dia na frente.

O consolo da Rebellion Racing foi o bom desempenho nos ensaios matinais, quando a diferença para o trio formado por Romain Dumas, Gustavo Menezes e Matthew Rao foi de apenas três décimos de segundo num traçado de 7.002 metros de comprimento. A melhor volta da categoria, contudo, seria estabelecida na segunda sessão por Tor Graves, Jonathan Hirschi e Jean-Eric Vergne com o tempo de 2min02s662, a uma média horária de 205,6 quilômetros. “Pudemos ao menos avaliar as duas opções de acerto que havíamos planejado. Aparentemente nosso aero básico, que parece com mais carga que vários rivais, é mesmo o que temos de melhor”, completou Bruno.

Os carros voltarão à pista amanhã a partir das 5h25 (Brasília) para a terceira e última sessão de treinos livres com duração de 60 minutos. O grid será definido ao final das tomadas classificatórias marcadas para as 10h25. Sábado, a largada das 6 Horas de Spa será autorizada às 9h30.