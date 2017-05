Rodrigo Baptista quer manter liderança da Porsche Império GT3 Cup, em Interlagos

(Luca Bassani / Divulgação)

Rodrigo Baptista, desembarcou nesta semana no Brasil, após um período de pouco mais de um mês de treinamentos e corridas nos Estados Unidos, para competir na Porsche Império GT3 Cup nos próximos dois dias. A competição nacional dos carros de corrida mais produzidos no planeta terá a segunda etapa do ano, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo, entre sexta-feira (5) e sábado (6). Rodrigo é o líder da categoria cup após uma corrida completada e outra que teve apenas a largada com o safety car, e a pontuação acabou reduzida.

A programação em Interlagos será intensa para os pilotos da cup, com treinos livres, duas classificações e três corridas em dois dias. A primeira das três corridas será extra, uma vez que por conta do mau tempo na abertura em Curitiba a segunda não foi realizada, e assim será nesta etapa, às 16h25 da sexta-feira. Para a corrida #1, a classificação terá sessão única, às 13h50, enquanto a tomada de tempo para a primeira das duas provas de sábado, a corrida #2 marcada para às 10h, terá Q1, às 14h15, e em seguida o Q2, com os dez mais velozes da primeira parte voltando à pista para disputar a pole, às 14h40. A corrida #3 encerra o fim de semana da cup, no sábado às 12h30.

“Esta será a etapa com mais atividades no ano e tudo indica que vai ser bem puxado, por conta de termos as três corridas em dois dias. Do ponto de vista físico, acho que vai exigir mais dos pilotos, ainda mais na sexta-feira, por ter um treino oficial, duas classificações em três sessões e ainda a primeira corrida”, destaca Digo. “Vai cansar bastante fisicamente e mentalmente também, ou seja, a preparação física que faço com os produtos da HTPro Nutrition me ajudará muito. Já estou até programado com os suplementos, para tomar o Gel HTPro antes de entrar no carro e HTPro 4:1R Recovery sempre quando sair de cada bateria, para recuperar bem”, complementa.

Interlagos traz boas lembranças para Rodrigo Baptista quando o assunto é a Porsche Império GT3 Cup. No fim de 2016 ele disputou duas etapas em São Paulo, com pódio nas três corridas. No fim de semana da Fórmula 1, no início de novembro, o piloto garantiu a vice-liderança na primeira prova da última etapa do campeonato de sprit e manteve o bom aproveitamento na segunda, com o quinto lugar. Já no fim do mesmo mês, na decisão da endurance, Digo foi vencedor ao lado de Sérgio Jimenez.

“Espero que dê pra repetir os bons resultados, não somente o da primeira etapa deste ano, em Curitiba, mas também das duas etapas de Interlagos no fim do ano passado. Temos um acerto bom para o Autódromo Internacional de Interlagos. Andei bem tanto na corrida da Fórmula 1 (sprint), quanto na última etapa do endurance, quando Jimenez e eu garantimos o lugar mais alto do pódio”, relembra o piloto dono da Porsche #3.

Na atual temporada da competição, Rodrigo lidera a categoria Cup, com 26 pontos, após a abertura do circuito em Curitiba, em março. Porém, a disputa pela liderança está intensa, com uma diferença de apenas 6 pontos entre Rodrigo e Werner Neugebauer, o sexto colocado. Estão entre os dois pilotos na tabela de classificação, o vice-líder Miguel Paludo, com 24,5 pontos, o terceiro colocado Lico Kaesemodel, com 23, e JP Mauro e Ricardo Baptista, com 22 e 21 pontos, respectivamente.