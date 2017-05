Copa Classic realiza segunda etapa em Guaporé

O Autodromo Internacional de Guaporé realiza neste final de semana a segunda etapa da Copa Classic e Copa Fusca. Ao contrário das outras edições do campeonato, as tomadas de tempor serão realizadas no domingo e não aos sábados.

O panorama do campeonato, após a realização da primeira etapa em Tarumã, é o seguinte: na classe FL a liderança é de "Leonardo Flores" (Fusca #55) com 44 pontos, seguido de Vinetou Zambon (Gol #27), com 32. Já na classe B, o topo da tabela é de Tiago e Nereu Rebechi (Gol #36), com 44 pontos, seguido de Fernando Brock (Bianco #69), com 32. Na Copa Fusca a liderança da classe A é de Daniel Oliveira, com 40 pontos, e na B aparecem empatados Paulo Fontes e Paulo Teo, com 35 pontos cada.