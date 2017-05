Bruno Senna lamenta quebra de câmbio em SPA pelo Mundial de Endurance

(Foto: Rebellion Racing)

Se a expectativa de pole já era diminuta, o treino classificatório das 6 Horas de Spa, segunda etapa do Campeonato Mundial de Endurance, foi ainda mais decepcionante para Bruno Senna e a Rebellion Racing. Novamente às voltas com problemas no câmbio, o carro de númdero 31 não foi além da 9ª colocação na sessão que definiu o grid da corrida de amanhã no veloz e tradicional circuito belga. Num treino equilibradíssimo, no qual os quatro primeiros colocados ficaram dentro do mesmo décimo de segundo num traçado de 7.002 metros, o trio formado por Roman Rusinov, Alex Lynn e Pierre Thiriet garantiu o direito de largar na frente da divisão dos protótipos da LMP2.

Bruno lamentou a repetição de um problema crônico que vem se arrastando desde o início da temporada. “A exemplo de ontem, as marchas não entravam direito. Na verdade, nem temos sido a única equipe a sofrer com isso, mas é com a gente que tem acontecido mais. Vamos trocar a caixa de câmbio para amanhã e ver se as quebras acabam”, disse o brasileiro, que marcou o tempo ao lado do francês Julien Canal – Nicolas Prost, o terceiro piloto da equipe, acompanhou a prática dos boxes.

Apesar da decepção, Bruno acredita que a sorte poderá mudar amanhã na proba, que começa às 9h30 pelo horário de Brasília. “O carro está bom em ritmo de corrida. Se não errarmos na estratégia nem enfrentarmos problemas mecânicos, temos todas as condições de irmos bem para a frente. O quanto é que é difícil estimar, porque nosso qualifying foi muito ruim e nos deixou distante dos primeiros colocados. Agora, nossa meta será a de somar o maior número de pontos possível, pensando que eles serão importantes para a disputa do campeonato.”