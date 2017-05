Christian Fittipaldi e João Barbosa largam da segunda fila em Austin pela IMSA

(Foto: José Mário Dias)

A dupla luso-brasileira Christian Fittipaldi e João Barbosa parte da quarta posição, neste sábado (dia 6), na disputa da quarta etapa da temporada 2017 do IMSA WeatherTech Sportscar Championship no Circuito das Américas, em Austin, no Texas (EUA).

Nesta sexta-feira (5), Fittipaldi foi o responsável pela classificação do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express Racing e virou o tempo de 1min56s655. Os companheiros Eric Curran e Dane Cameron partem da terceira posição com o Whelen Engineering Racing Cadillac DPi (1min56s429). A pole position ficou com Ricky Taylor, que ao lado do irmão Jordan lidera a temporada deste ano (1min54s809). Ed Brown e Johannes van Overbeek, da Tequila Patrón ESM Nissan DPi, completaram a primeira fila (1min56s401).

Resultados do treino classificatório

Vice-líderes do campeonato, Fittipaldi e Barbosa começaram bem nos treinos livres e vinham trabalhando no acerto do carro. Eles ficaram em segundo nas duas sessões de quinta-feira (4) e repetiram o resultado no treino livre da manhã desta sexta. De acordo com Fittipaldi, a performance do carro neste último treino agradou mais e o time fez algumas mudanças para o classificatório, que infelizmente não surtiram efeito.

“Temos trabalhado muito para evoluir o carro, tentado algumas mudanças e não estávamos muito contentes com a performance depois dos treinos de ontem. Hoje, pela manhã, o carro estava melhor e tentamos algumas mudanças grandes para a classificação, mas infelizmente elas não funcionaram”, comentou Fittipaldi, que em 2014 e 2016 foi ao pódio em Austin, com dois terceiros lugares.

“Agora, precisamos estudar e fazer um acerto baseado no que tínhamos hoje de manhã e ontem para buscar um resultado melhor amanhã. Temos de fazer a nossa ‘lição de casa’ para estar na briga”, completou o brasileiro, que é bicampeão da categoria (2014 -15) e atual vice-campeão.

Na temporada 2017, Fittipaldi e Barbosa têm uma pole e dois pódios (Daytona e Sebring). Eles estão em segundo lugar na tabela de pontos (89), contra 105 dos irmãos Taylor. Neste sábado, a prova terá sua largada às 15h35 (de Brasília), com a disputa de 2h40. O Fox Sports transmite a disputa em VT para o Brasil a partir das 23 horas, com reprise no domingo (7), às 20h30.