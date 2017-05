Alberto César Otazú compete na F3 Academy em Interlagos

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Uma das jovens promessas da Fórmula Vee, o piloto Alberto César Otazú foi convidado para correr neste fim de semana na segunda etapa da Fórmula 3 Brasil, em Interlagos.

Ele vai competir pela equipe A.Fortunato, de Americana (SP), na F3 Academy, a categoria para formar e revelar talentos para o automobilismo nacional. As provas serão disputadas neste sábado, em duas baterias: às 9h e às 13h30

“Fiquei surpreso com o convite, e ao mesmo tempo muito feliz. Mostra que os meus resultados na Fórmula Vee estão aparecendo”, diz Alberto César Otazú, de 16 anos. “Espero agora me adaptar da melhor forma possível ao carro e buscar mais um bom resultado em Interlagos, onde já conheço pelas provas da FVee.

“Este convite ao jovem Otazú mostra a importância da Fórmula Vee neste seu trabalho de há muitos anos na formação de pilotos no país”, diz Wilsinho Fittipaldi, consultor da FVee. “E como ele, há outros jovens pilotos correndo na categoria atualmente também em condições de iniciar carreira no automobilismo. Este é o primeiro passo.”

Otazú se destacou no kart e após mais uma vitória no início deste ano ganhou a oportunidade de testar um FVee. Desde então, ele tem participado de provas do Campeonato Paulista e da Copa ECPA, em Piracicaba. Seus melhores resultados na categoria foram um segundo e um terceiro lugares na primeira etapa da competição piracicabana.

Pela Fórmula Vee, Otazú voltará a competir no próximo dia 20 de maio, novamente em Interlagos, pela quarta etapa do Campeonato Paulista.