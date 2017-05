Após vice-campeonato no Sul-Brasileiro, Antonella Bassani disputa Open do Brasileiro, em Penha

(Foto: Divulgação)

Duas semanas após sagrar-se vice-campeã do Sul-Brasileiro de Kart, em Caçador (SC), Antonella Bassani já tem um novo desafio pela frente. A piloto catarinense disputa neste sábado (6 de maio) a etapa inaugural do SPR Light, competição regional realizada no Kartódromo do Beto Carrero, em Penha (SC). A pista também será palco do Campeonato Brasileiro de Kart, em julho, e por isso, a prova deste fim de semana serve como Open e importante preparação para a competição mais tradicional do país.



A catarinense de Concórdia chega embalada por um bom resultado no Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. Ela foi um dos grandes destaques da categoria Cadete, estando sempre entre os mais rápidos, desde os primeiros treinos. Na classificação, Antonella garantiu a pole position e depois venceu duas das três baterias da competição, além de um 4º lugar. No final, a piloto da equipe Bassani Pesados somou um total de 23 pontos (após uma contestável punição que lhe tirou as chances do título), contra 24,5 do campeão, ficando assim com o 2º lugar entre 12 concorrentes.



Além dessas competições, Antonella tem disputado regularmente a Copa São Paulo nas categorias Cadete e Rotax Mini Max, porém, por um conflito de datas desta vez, a piloto optou por correr no Beto Carrero para se preparar intensamente para o Brasileiro de Kart.

"Estou animada depois da ótima performance que tivemos no Sul-Brasileiro, apesar do título ter escapado por causa de uma punição que não concordamos, mas faz parte. Gosto bastante da pista do Beto Carrero, então espero brigar por um bom resultado neste fim de semana. Participar das etapas da Copa SPR Light será importante para fazermos uma preparação bem completa para o Campeonato Brasileiro de Kart, e chegarmos bem competitivos em julho, então vamos trabalhar bastante com a equipe no acerto e desenvolvimento do equipamento." Comenta Antonella.



Após os treinos livres durante a semana, no sábado (6) acontecem as duas provas do evento. Os 10 melhores colocados em cada uma delas somam pontos para a classificação geral, assim como o pole position de cada etapa. A Copa SPR Light é composta por quatro eventos com duas corridas em cada, e o campeão é definido com base na melhor pontuação após o descarte do pior resultado entre as oito provas disputadas.