Christian Hahn compete pela F3 Brasil em Interlagos

(Foto: Divulgação)

A segunda etapa da F3 Brasil, que acontece neste final de semana, em Interlagos contará com um convidado especial: Christian Hahn. De passagem pelo Brasil após acelerar na rodada de abertura do Euroformula Open, em Portugal, o piloto vai competir pela equipe Cesario, utilizando o mesmo carro com o qual foi terceiro colocado do campeonato do ano passado.



"Estou muito feliz em poder participar desta etapa. Eu e a equipe Cesario acertamos tudo de última hora, não era algo planejado, e por isso fiquei ainda mais surpreso e empolgado. Estava com saudades deste carro e espero conquistar um grande resultado este final de semana para celebrar o reencontro", disse Christian Hahn, que no ano passado conquistou um terceiro lugar acelerando em Interlagos.



Nesta sexta, Christian fez os primeiros treinos e foi um dos grandes destaques do grid, principalmente na tomada classificatória. O piloto da Blau dominou a primeira metade da disputa pela pole, mas acabou perdendo a posição de honra nos últimos minutos para Guilherme Samaia.



"Tivemos um erro de estratégia, entrando tardiamente nos boxes para colocar pneus novos. Isso fez com que eu não tivesse tempo para aproveitar a melhor volta do pneu. Mesmo assim, mantenho a confiança para a corrida de amanhã. Estamos saindo na primeira fila e temos uma disputa totalmente aberta nesta que é uma das minhas pistas favoritas", analisou Christian Hahn, que marcou 1min29s750 contra 1min29s499 de Samaia.



Amanhã, em Interlagos, Christian brigará por sua segunda vitória na categoria. O ponto alto da carreira do piloto na F3 Brasil foi a conquista do primeiro lugar da etapa de Goiânia, em 2016. Além disso, ele ainda subiu ao pódio em outras cinco oportunidades ao longo de dois anos na principal categoria de formação de pilotos do país. O bom desempenho o levou a Europa. No último final de semana, logo em sua primeira participação no Euroformula Open, Christian alcançou o sétimo lugar da etapa de Estoril, em Portugal.



"Foram dois anos de grande aprendizado no Brasil que me deram base justamente para buscar um espaço no automobilismo internacional. Tivemos um bom início, mas este é um ano de aprendizado, pois o carro, os circuitos e a equipe ainda são coisas novas para mim", finalizou o piloto.



Em Interlagos, Christian disputará duas corridas de F3, ambas no sábado. A primeira está marcada para as 9h. Já a segunda terá início às 13h30. As duas provas contam com transmissão ao vivo do Bandsports.