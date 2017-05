Rodrigo Baptista vence em Interlagos pela Porsche Império GT3 Cup

(Foto: Luca Bassani)

Com direito a pole position e melhor volta da prova, Rodrigo Baptista liderou de ponta a ponta e venceu pela segunda vez no ano pela classe Cup, enquanto na Challenge Marçal Müller foi o mais veloz na tomada de tempo, garantindo sua segunda pole em duas provas no ano.

Foi uma jornada atípica em São Paulo, com a programação recheada em virtude da chuva que abreviou a segunda prova da Cup na abertura da temporada em Curitiba.

E novamente entrou água na programação do evento. As sessões de treino da manhã acabaram prejudicadas pela pista encharcada, mas à tarde secou e os carros conseguiram acelerar com pneus slick fornecidos pela Michelin.

Neste sábado acontece a prova da Challenge, a tomada de tempo da Cup e mais duas baterias de 25 minutos mais uma volta com os carros da principal categoria.

O livetime da Porsche Império GT3 Cup cobre todas as atividades ao vivo a partir das 9h. As provas são exibidas pelo canal oficial da categoria no Facebook, no Youtube e pelo portal Grande Prêmio.

Cup

A Corrida

Depois de estabelecer a pole com quase meio segundo de margem, Rodrigo Baptista segurou a liderança na largada, seguido por Lico Kaesemodel, Ricardo Baptista e Pedro Queirolo. Miguel Paludo foi o nome da primeira volta, saltando de sétimo para quinto. Fernando Fortes caiu de quinto para sexto, mas sustentou a liderança na classe Sport, enquanto em nono, Carlos Ambrósio liderava na Master.

Na quarta volta, Queirolo colou em Ricardo Baptista na disputa pelo terceiro lugar, mas o bicampeão foi hábil ao posicionar o carro #27 numa linha defensiva para se defender.

Na volta 7, Adalberto Baptista, Werner Neugebauer e Marcel Visconde travaram belíssima disputa pelo sétimo lugar. Logo à frente, Fortes pressionava Paludo.

Na décima volta Carlos Ambrósio sofreu com um pneu furado, deixando a liderança na Master para Guilherme Figueirôa.

A cinco minutos da bandeirada, Rodrigo Baptista vinha tranquilo em primeiro. Já havia feito a melhor volta e estava 5s à frente de Lico, que vinha mais 3s à frente de Ricardo Baptista. Maurizio Billi ultrapassou Figueirôa pela liderança na Master, e o carro #9 acabou depois escapando no fim da reta após contato com o muro interno.

Nas voltas finais as posições no top5 continuaram inalteradas, mas Edu Azevedo e Marcel Visconde duelavam no fim da reta, com o carro #88 levando a melhor no contorno do S do Senna.

A prova acabou com vitória de Rodrigo Baptista no geral, Fortes na Sport e Billi na Master.

Challenge

O quali

Marcus Vario e Eloi Khouri começaram o quali mostrando força. Logo na segunda volta lançada, os dois andaram na casa de 1min42s0 e trouxeram seus carros para os pits poupando pneus para o Q2. Nando Elias, com o quarto tempo, já sinalizava que seria o nome a ser batido na classe Sport. Marçal Müller precisou de oito voltas e avançou para a disputa da pole com o sexto tempo.

Luca Seripieri fechou o top10 com a marca de 1min43s655, superando Pedro Costa por apenas 14 milésimos.

No Q2 Marçal foi preciso para baixar sua marca a 1min41s835. Vario bem que tentou repetir a liderança da primeira sessão, mas teve que se contentar com a posição por fora na primeira fila. Em terceiro parte Khouri, cujo giro mais rápido ficou a apenas 18 milésimos da marca do ítalo-panamenho. Rodrigo Mello é o quarto, uma posição à frente de Nando Elias, o pole na classe Sport.