Lucas Kohl chega em sexto em Road America pelo USF2000

(Indianapolis Motor Speedway, LLC Photo)

Com uma boa atuação na segunda bateria deste sábado, em Road America, Lucas Kohl conquistou a sexta posição neste sábado (24), somando pontos importantes para o campeonato. O objetivo nas duas corridas foi cumprido com dois bons resultados e subiu para oitavo no campeonato com 79 pontos. “Essa etapa era na casa da equipe, então fiquei muito feliz de ter conseguido meu primeiro pódio com eles. Além disso, somei bons pontos nas duas provas, principalmente na prova de sábado, onde acabei preso no tráfego e sofri alguns toques durante a corrida que me tiraram da briga da frente”, destacou Kohl, que corre pela Pabst Racing.

Kohl na corrida de sexta-feira (23) conquistou seu primeiro pódio na USF2000, na primeira corrida válida pela quarta etapa da temporada. Para o jovem piloto, que faz sua segunda temporada o pódio teve um sabor especial. Ele foi o terceiro colocado na prova e vibrou muito com o pódio.

Kohl fez um terceiro treino livre bastante consistente e na classificação hoje pela manhã numa pista úmida e de difícil pilotagem conseguiu largar na quinta colocação e na corrida teve uma atuação de destaque e brigou a prova toda no pelotão da frente para conquistar o ótimo resultado.

“Fiquei muito feliz com esse resultado. Venho buscando isso e me dedicando desde o início da temporada e hoje deu tudo certo. Amanhã espero poder buscar mais um bom resultado”, explicou o gaúcho de 19 anos.

A próxima etapa da USF2000, que é primeiro degrau para a F-Indy, está marcada para os dias 8 e 9 de julho, no circuito oval de Iowa Speedway.