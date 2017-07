Rodrigo Rosset vence pela Fórmula FVee em Piracicaba

Google Plus

Fernando Santos/Divulgação FVee

Qual a vantagem de dirigir um carro autografado por Rubens Barrichello? Na Fórmula Vee, tem feito toda a diferença! O carro que leva o autógrafo de Rubinho venceu pela terceira vez consecutiva, em prova válida pela segunda etapa da Copa ECPA, em Piracicaba.

Desta vez, quem pilotou o carro foi Rodrigo Rosset, que venceu as duas baterias disputadas neste sábado (25/6) no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo).

Coincidência, sorte ou competência do piloto? “O carro mostrou mais uma vez que é pé quente”, disse Rodrigo Rosset, que assumiu a liderança da Copa ECPA, com 52 pontos. Ele também fez a pole position no único treino classificatório, além das voltas mais rápidas nas duas provas.

No último dia 11, o piloto Gabriel Paulino já havia conquistado a primeira vitória com o carro autografado por Rubens Barrichello, em corrida disputada em Interlagos.

Este e a maioria dos carros da FVee são alugados aos pilotos, em novo modelo de gestão implantado para reduzir custos na categoria. Por isso, pode ser dirigido por pilotos diferentes.

Barrichello assinou o carro após fazer um teste para o programa Acelerados, realizado em maio. Ele aprovou o carro para uma categoria destinada à formação e revelação de jovens pilotos, e por isso deixou sua marca nele.

No próximo sábado (1º de julho), o carro “pé quente” terá a chance de buscar a quadra na disputa da 6ª etapa do Campeonato Paulista, em Interlagos.

Resultados das provas válidas pela 2ª etapa da Copa ECPA, sábado (24/6), em Piracicaba:

Primeira prova:

1)Rodrigo Rosset, 13min26s241

2)Zigomar Jr, a 4s132

3)Lélio Asumpção, a 10s958

4)Bernardo Albanezi, a 29s921

5)Oscar Moraes, a 36s229

6)Pedro Aguiar, a 39s106

7)Sergio Goes, a 1min03s759

8)Alex Rizzo, a 1min04s012

Não se classificaram:

Alberto Otazú, a 8 voltas

Plínio Cintra, a 10 voltas

Segunda prova:

1)Rodrigo Rosset, 13min31s759

2)Zigomar Jr, a 0.929

3)Lélio Assumpção, a 8s083

4)Oscar Moraes, a 13s535

5)Alberto Otazú, a 14s990

6)Bernardo Albanezi, a 26s450

7)Sérgio Goes, a 47s885

8)Alez Rizzo, a 48s727

Não se classificou:

Plínio Cintra, a 8 voltas

Classificação da Copa ECPA de Fórmula Vee após a 2ª etapa (4 no total):

1)Rodrigo Rosset – 52 pontos

2)Zigomar Jr. – 46

3)Francisco Laborda (ARG) – 35

4)Alberto Otazú – 35

5)Gabriel Silva – 24

6)Lélio Assumpção – 24

7)Thiago Vaz – 20

8)Oscar Moraes – 18

9)Guilherme da Silva – 10

10)Bernardo Albanesi – 11

11)Paulo Cortese – 8

12)Sérgio Goes – 8

13)Pedro Aguiar – 6

14)Alex Rizzo – 6

15)Paulo Campanelli – 5

16)Plínio Cintra – 0