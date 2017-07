Marcel Visconde e Ricardo Maurício vencem os 500 Km de Curitiba

(Rodrigo Guimarães/MS2)

O Campeonato Brasileiro de Endurance realizou a segunda etapa neste sábado (25), com os 500 Km de Curitiba, onde 39 carros deram um grande espetáculo, em 3h20 de prova, nos 500 Km de Curitiba, que foi marcado por um dia de sol e calor atípico nessa época do ano na capital paranaense. A vitória ficou com a Porsche 911 #20 de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, que largando na segunda colocação assumiram a liderança da prova nas voltas inicias depois do pole AJR #28 de Juliano Moro, Cristiano de Almeida e Oswaldo Scheer ter problemas e abandonar. Depois da segunda janela a liderança ficou por mais de uma hora com o MR18 #117 de Emílio Padron e Fernando Fortes, que na segunda janela acabaram sendo superados pela dupla do Porsche.

“É um carro completamente novo em termos de acerto, onde acabamos evoluindo bastante de Tarumã para essa corrida. Chegamos na primeira prova meio sem saber como o carro ia reagir, mas o Porsche é uma máquina espetacular, que você vê tem uma constância em termos de velocidade e que tem uma confiabilidade, que vemos em várias categorias pelo mundo, que traz muita confiança para lutarmos por vitórias, mas que se não conseguirmos a vitória queremos estar sempre subindo no pódio e é super importante conseguirmos a liderança do campeonato”, destacou o paulista bicampeão da Stock Car. “Estamos começando agora e temos muito que evoluir, felizmente estamos no caminho certo e hoje a vitória veio”, completou Visconde.

Completaram o pódio Fernando Fortes e Emílio Padron (MR18 #117), com a terceira colocação para Tiel de Andrade e Franco Pasquale (Tubarão #05), que haviam vencido a primeira etapa em Tarumã.

As seis categorias, que disputaram a prova, deram um show de ultrapassagens e disputas, com alguns momentos de disputa sendo marcados por incidentes, que forçaram a entrada do safety car em cinco situações. A prova também marcou o retorno as pistas do Audi R8 #44, do paranaense Fabio Ebrahim, formando dupla com Beto Valério.

Na categoria P2 a vitória ficou com Marcelo Campagnolo e Aldoir Sette (MRX #07), que protagonizaram uma disputa acirrada pela primeira posição com a dupla paulista Mauro Kern e Paulo Sousa (Tubarão #32), que ficaram com a segunda colocação, sendo seguidos por André Varassin, Leandro Totti e Rodrigo Belinati (Spyder #78), que estreou no campeonato nesta etapa.

Vencedores da primeira etapa Julio Martini e Marcelo Vianna (Tubarão #69) conquistaram a segunda vitória do ano pela categoria P3. A dupla que enfrentou problemas técnicos no protótipo nos treinos de sexta-feira acabou conquistando mais um grande resultado. A segunda posição da categoria ficou com o trio Walter Martins, Fernando Martins e José Vilella (Spyder #08), com a terceira colocação para Rodrigo Bonora e Ricardo Holtimann (Spyder #131).

A categoria dos Grand Turismos – GT1, a primeira posição ficou com a dupla gaúcha André Senger e Beto Giacomelo (Sonic #17), com a segunda posição para os líderes do campeonato Ricardo Mendes, Carlos Kray e Telmo Tecchio (Ferrari #155), fechando o pódio a dupla formada por Henry Visconde e Sergio Ribas (BMW #64).

Na classe GT2, o pódio foi de Giulio Borlenghi e Raphael Reis (Stock Car #99), com a segunda posição para Reinaldo Rena e Roberto Rossatti (Stock Car #100). A categoria T teve como vencedores Juarez Terres, Ricardo Terres e Pedro Ávila (Gol #88).

A próxima etapa, as 500 Km de Interlagos, será realizada no dia 29 de julho.