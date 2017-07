Alex Barros conquista pódio pelo SuperBike Brasil em Interlagos

Excelente largada de Barros #4 e Pierluigi #84 na SBK (Sampafotos)

A corrida deste domingo (25) no autódromo de Interlagos (SP), válida pela terceira etapa do SuperBike Brasil, foi movimentada e atípica, marcada por duas intervenções de procedimento de safety car. Com uma excelente largada, Alex Barros #4 logo assumiu a ponta, mas três voltas adiante foi ultrapassado por Eric Granado. Barros até fez algumas investidas para tentar superar o concorrente, e fez belo duelo com Granado pela ponta, mas o oponente tinha um ritmo um pouco mais forte e acabou abrindo. Coube a Barros manter o ritmo para completar em segundo, faturando o terceiro pódio da temporada. Diego Pierluigi também largou bem, e andou na mesma tocada dos ponteiros, chegou a ocupara o terceiro lugar e tinha grande chance de conquistar o pódio, mas foi ultrapassado por Wesley Gutierrez, a poucos metros da chegada, com isso completou a disputa no quarto lugar. A próxima etapa será dia 23 de julho, novamente no circuito paulistano.

Depois das adversidades enfrentadas pela equipe, Alex Barros considerou o resultado positivo para o time. “Foi uma corrida atípica, com duas intervenções do Safety Car. Sabia que o Eric (Granado) tinha um ritmo forte, já que ele já vinha mostrando isso nos treinos. Além disso, nós também fomos prejudicados por termos perdido os treinos de quinta e sexta-feira. Viemos direto para o classificatório e corremos. Isso afetou no desenvolvimento do equipamento, então considero um bom resultado. Nas duas relargadas, eu marquei um pouco de ‘toca’, porque eu entendi pelo regulamento que só poderia acelerar na saída da Curva do Café, e por isso não consegui fazer boas relargadas. O Pierluigi também andou no ritmo dos ponteiros e foi uma pena ter perdido o pódio no finalzinho”, observou.

Novamente, Barros destacou o trabalho de seu elenco e da Pirelli. “E, mais uma vez, tenho de agradecer muito o trabalho da equipe e da Target Race, por terem feito todo o trabalho, em tão pouco tempo. A moto melhorou um pouco mais e deu pra ver de perto onde ainda precisamos evoluir. A Pirelli também está de parabéns, trouxe um novo engenheiro, trocamos os pneus e a performance foi muito melhor. Interlagos é uma pista muito agressiva para os pneus, especialmente do lado esquerdo, pois são muitas curvas de alta”, considerou o piloto da moto Honda CBR 1000RR #4, que é o vice-líder da disputa, com 56 pontos.

Diego Pierluigi concorda com seu companheiro de equipe, e disse que pelos fatos, o resultado foi positivo. Ele ficou satisfeito por voltar a andar em um ritmo forte, acompanhando os ponteiros. “Uma pena ter perdido o terceiro lugar na linha de chegada, mas foi uma boa corrida, bem melhor que as duas primeiras etapas. Demos um passo adiante e acredito que a partir de agora vamos estar mais na briga pelo pódio. Ainda não temos a performance ideal, mas estamos evoluindo. E diante dos problemas que enfrentamos no final de semana foi um bom resultado. Acho que eu, a equipe, todos mereciam este pódio, mas vamos trabalhar ainda mais para a próxima corrida”, contou o argentino que avançou para a sétima colocação, com 22 pontos.

Pódio para José Duarte na SuperSport 600cc com o terceiro lugar

Um dia de cada de vez. E com esse pensamento, o jovem piloto José Duarte está conquistando importantes pontos no campeonato. Depois de um quinto e um quarto lugares nas etapas iniciais, neste domingo em Interlagos, o cearense subiu mais um degrau, e conquistou um lugar no pódio na categoria SuperSport 600cc, faturando o terceiro lugar.

“Conseguimos um acerto muito bom no classificatório, mas na corrida não funcionou como esperávamos e tive algumas dificuldades. No final, com o procedimento de Safety Car, consegui ficar mais próximo dos ponteiros e estou muito feliz com este terceiro lugar. Para o campeonato foi um resultado muito importante. A evolução é nítida a cada etapa e toda a equipe está de parabéns. Agradeço muito o trabalho de todos, ao Alex (Barros) e aos meus patrocinadores”, comemorou o piloto do Ceará, que está em quinto na tabela, com 40 pontos, porém mais próximo da pontuação dos três primeiros.

Confira os resultados da 3ª etapa em Interlagos (Top-10):

Categoria SBK PRO

1) 151-Eric Granado (P), 15 voltas em 29min06s377

2) 4-Alex Barros (P), a 4s952

3) 15-Wesley Gutierrez (P), a 8s242

4) 84-Diego Pierluigi (P), a 8s337

5) 68-Diego Faustino (P), a 9s138

6) 51-José Luiz T. Cachorrão (P), a 13s562

7) 12-Davi Lara Costa (P), a 22s751

8) 41-Massao Nishimoto (P), a 23s140

9) 177-Marcelo Skaf (P), a 23s290

10) 23-Diego Viveiros (PA), a 27s422

Categoria SuperSport 600cc (Top-10):

1) 77-Lucas Torres (P), 14 voltas em 30min20s895

2) 29-Sebastian Salom (P)

3) 97-José Duarte (P)

4) 23-Ives Moraes (P)

5) 7-Lucas Dezeró (P)

6) 56-Julio Cesar B. Fortunato (P)

7) 9-Andre Verissimo (P)

8) 117-Dudu Costa Neto (P)

9) 8-Daniel Gurgel (P)

Classificação da temporada - após três etapas (Top-10):

Categoria SBK

1) 151-Eric Granado, 78 pontos

2) 4-Alex Barros, 56

3) 68-Diego Faustino, 47

4) 15-Wesley Gutierrez, 39

5) 51-José Luiz T. Cachorrão, 32

6) 12-Davi Lara Costa, 25

7) 84-Diego Pierluigi, 22

8) 177-Marcelo Skaf, 21

9) 55-Marco Solorza, 13

10) Danilo Lewis, 11



Categoria SuperSport600cc (Top-10):

1) 28-Pedro Sampaio, 51

2) 77-Sebastian Salom, 47

3) 22-Alex Schultz, 41

3) Lucas Torres, 41

5) 97-José Duarte, 40

6) 7-Lucas Dezero, 31

7) 9-André Veríssimo, 29

8) 56-Julio Cesar Fortunato, 25

9) 110-Dudu Costa Neto, 21

10) 82-Gerson Campos, 13

* Resultados da 3ª etapa estão sob judice