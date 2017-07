Interlagos recebe quinta etapa do Old Stock Race

(Foto: Barbara Bonfim/OSR)

A Old Stock Race se prepara para mais uma etapa, a quinta da temporada 2017 e traz para as pistas os opalas 6 cilindros mais rápidos do Brasil domingo dia 2 de julho, vinte e um dias após a quarta etapa, que teve 23 carros no grid com vitórias de Tiago Gonçalves (#11) na primeira prova e Alex Pimenta (#2) na segunda, após a punição de Mario Broering (#1), que cruzou em primeiro, mas teve o acréscimo de 20 segundos em seu tempo, caindo para sexto lugar na prova.



Na classe geral, Rodrigo Pimenta e Rodrigo Helal (#113) somam cada um 86 pontos e pelo critério de desempate Pimenta lidera a tabela. Na classe Old Man, Pedro Pimenta (#51) é o líder ate o momento, com 90 pontos, seguido de George Lemonias (#18) com 84 pontos.



Já em sua segunda temporada, a Old Stock Race vem conquistando um publico maior a cada etapa, além dos apaixonados fans dos opalas e caravans, que lotam as arquibancadas e trazem, em sua maioria seus belos exemplares de todos os modelos, cores e anos, são famílias inteiras que chegam cedo ao autódromo e armam suas tendas, montam suas churrasqueiras e passam um domingo ao ar livre, se confraternizando e também assistindo de pertinho os pegas alucinantes dos opalas que fizeram história no automobilismo nacional.



Algumas novidades surgem na categoria, trazendo melhorias tanto para os opalas em relação a segurança, bem como no aspecto social, uma delas é a mudança dos pneus Pirelli, que foram utilizados desde o lançamento da categoria, pelos da marca Michelin, que após testes de pista comprovou ser uma melhor opção em termos de segurança e economia.



Atualmente a Old Stock Race conta com 25 opalas no grid e aproximadamente mais 15 carros sendo construídos para ingressarem na competição ate o final do ano. A ideia dos dirigentes e ainda implantar uma categoria "Light" para pilotos estreantes, com a mesma motorização seis cilindros, porém com menor potência e alguns ajustes que tornem mais fácil o acesso à categoria.



A quinta etapa tem inicio das atividades na sexta feira com dois treinos livres um pela manha e outro à tarde, seguindo no sábado com mais um treino livre pela manhã e à tarde a classificação para a formação do grid da primeira prova. No domingo, os portões abrem a partir das 7 horas para o público e a partir das 11h acontece o já tradicional desfile de opalas e caravans e seus proprietários, seguido primeira prova do dia, prevista para largada às 11:30.



Serviço:

5ª Etapa Old Stock Race

02 de julho de 2017 - Domingo

Autódromo Internacional José Carlos Pace - Interlagos

Av. Interlagos, Portão T/L (em frente à caixa d' água da Sabesp)

Abertura do Portão: 7h

Arquibancada Gratuita (sem limite de idade)

Credenciais de Box: R$ 30,00



Programação:



Sexta Feira - 30/06

1º Treino Livre: 10h20

2º Treino Livre: 16h20



Sábado - 01/07

3º Treino Livre: 8h30

Classificação: 12h40



Domingo - 02/07

Desfile Old Stock Race: 11h00

1ª Prova: 11h30

2ª Prova: 14h15