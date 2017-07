Pipo Derani volta a competir no IMSA nos Estados Unidos

(Foto: ESM)

A Tequila Patron ESM anunciou nesta segunda-feira 26, a aposentadoria de Ed Brown. O piloto está confirmado para as 6 horas de Glen, sua última corrida. Brown que é dono da fabricante de bebidas Patron, vai se dedicar as negócios.

"Fui corredor por 14 anos", disse Brown. "Devido ao enorme crescimento da Patrón, é mais importante do que nunca eu me dedicar plenamente minha atenção para a oportunidade de negócio global. O plano sempre foi de se aposentar das corridas em algum momento, e agora parecia a hora certa."

"Tem sido uma experiência incrível ao longo dos últimos 13 anos", disse o dono da equipe Tequila Patrón ESM Scott Sharp. "Eu vi um cara, que nunca tinha dirigido nada, empurrar-se, tornar-se imerso no esporte, tornar-se um piloto de ponta, e ajudar a marcar algumas grandes vitórias! Ed tem sido igualmente instrumental fora da pista provando que sua direção é a chave do sucesso da EMS.”

A carreira de Brown iniciou em 2007, com o patrocínio da Tequila Patrón na equipe de Extreme Speed. Depois de participar de aulas em uma escola de pilotagem, o piloto iniciou sua carreira no automobilismo. A primeira corrida foi em Cleveland. Em 2009 competiu na Patrón GT3 Challenge by Yokohama, pulando em 2010 para a saudosa American Le Mans Series.

O primeiro pódio veio em 2013, com um segundo lugar na etapa de Long Beach da ALMS, ao lado de Johannes van Oberbeek. A primeira vitória veio em 2014 em Monterey com um HPD ARX-03b. O ápice veio em 2016 com as vitórias em Daytona e Sebring. "Foi um dia triste quando descobri que Ed vai sair do #22, ele está dirigindo melhor”, disse van Overbeek, co-piloto de Brown desde 2013.

Com a saída de Ed, Pipo Derani vai encerrar a temporada ao lado de van Overbeek. "É ótimo estar de volta a equipe", disse Derani. "Depois de uma boa Daytona, Sebring não foi nosso melhor, mas eu estou realmente ansioso para Watkins Glen, e ainda mais para continuar o resto da temporada. Será um grande prazer compartilhar o carro com Johannes novamente e espero contribuir tanto quanto eu puder para trazer vitórias. Eu gostaria de estender meus agradecimentos à equipe, Scott, e Ed pela confiança e desejamos a ele tudo de melhor para o futuro."

A próxima etapa acontece no dia 2 de julho em Watkins Glen.