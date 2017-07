Hot Car Competições apresenta pintura especial para Corrida do Milhão da Stock Car

(Foto: Divulgação)

A equipe Hot Car Competições e a Avery Dennison - multinacional fabricante de materiais para rótulos e comunicação visual e patrocinadora do time – apresentarão em Curitiba (PR), neste final de semana, um novo envelopamento nos carros de Guga Lima e Sérgio Jimenez.

A etapa, quinta da temporada 2017 da Stock Car, é uma das mais esperadas do ano. E, repetindo o sucesso da ação da Corrida do Milhão do ano passado, os carros da Hot Car estarão novamente com um visual inovador, desta vez prata e dourado.

A ação, batizada “As Joias das Pistas”, terá os Stock Cars da equipe envelopados com o Conforme Chrome em tonalidade que vai do prata ao dourado, um filme cast de qualidade premium, desenvolvido para o uso em veículos e aplicações que exigem acabamento cromado de altíssima qualidade. Ele conta com a exclusiva tecnologia Easy Apply RS, da Avery Dennison, que permite o rápido reposicionamento do filme mesmo em superfícies complexas; a aplicação bubble free (sem bolhas); e a fácil remoção mesmo depois de um longo período de aplicação.

“No ano passado, os carros dourados fizeram muito sucesso no grid. Tanto que iríamos correr apenas a Corrida do Milhão e foram tantos pedidos que mantivemos o design até o final da temporada. Este ano, a Avery Dennison já havia inovado, deixando os carros do Jimenez e Guga com novos visuais nas duas últimas etapas e agora teremos novamente os dois carros iguais e com este cromado prata e dourado, que também tenho certeza que será um sucesso”, comentou o chefe da equipe Amadeu Rodrigues.

O novo visual deixa os pilotos do time ainda mais animados para a etapa deste domingo (dia 2), que terá apenas uma prova, com a duração de 40 minutos.

Para Guga Lima a etapa será ainda mais especial por outro motivo. Além do carro diferenciado e de vir de um top-10 na última prova, em Cascavel, o piloto, que desde um mês de idade vive em Brasília, é natural de Curitiba, onde mora grande parte da família. “É a minha corrida em casa, na cidade onde eu nasci e vou poder contar com o apoio de toda a família, o que é muito bom”, comentou o piloto do Stock #9.

O traçado curitibano de 3.695 metros também está entre um dos preferidos de Guga. “É uma pista que eu gosto bastante, sempre andei bem, tive uma boa classificação lá no ano passado, bons pontos, então espero repetir estes bons resultados. Também gosto bastante do traçado porque ele é bem desafiador, especialmente o Esse de alta. Tem também a primeira curva, onde sempre tem enrosco na largada, então é sempre um lugar onde tem que tomar muito cuidado para se livrar das confusões”, destacou o piloto mais jovem da categoria, com apenas 20 anos.

Sobre a mudança no regulamento para a prova, que terá além do reabastecimento obrigatório a troca de pelo menos dois pneus (permitida só após a finalização do abastecimento), Guga acredita que trará ainda mais emoção. “Vai ser um pit maior. Tem de estar todo mundo muito focado: pilotos e mecânicos para não perdermos tempo. Com certeza, vai tornar a disputa mais emocionante”, completou Guga que marcou pontos em todas as etapas deste ano.

O companheiro Jimenez concorda e destaca a importância de treinar a parada no pit. “Temos de treinar bastante, pois isso poderá ajudar muito no resultado final”, disse o piloto do Stock #73.

“Espero que possamos começar bem os treinos para ter uma boa classificação, já que será uma corrida só. Em Cascavel, tivemos um final de semana difícil. Sofremos uma quebra que nos impediu de pontuar nas duas corridas. Então, precisamos nos recuperar”, finalizou o piloto paulista.

Os treinos livres em Curitiba terão início na sexta-feira (30 de junho). No sábado (1º de julho), o classificatório será às 11 horas (ao vivo no SporTV). No domingo, a prova será exibida ao vivo pela Rede Globo, a partir das 10h30.

Um Push a Mais – outra novidade desta etapa é que os fãs poderão escolher três pilotos para ganharem um push-to-pass a mais na Corrida do Milhão. Basta votar no site da categoria: http://www.stockcar.esp.br/# heropush

Confira a programação para a Corrida do Milhão:

Sexta-feira, 30 de junho

10h35 - 10h45 - Shakedown Stock Car

12h20 - 13h20 - 1o Treino (Grupo 1) Stock Car

13h25 - 14h25 - 1o Treino (Grupo 2) Stock Car

Sábado, 1o de julho

08h05 - 08h45 - 2o Treino (Grupo 1) Stock Car

08h50 - 09h30 - 2o Treino (Grupo 2) Stock Car

11h00 - 12h00 - Classificação Stock Car

Domingo, 2 de julho

09h00 - 10h00 – Visitação aos boxes

10h30 – Largada Corrida do Milhão

Classificação do campeonato (Top 10):

1. Thiago Camilo - 128

2. Daniel Serra - 113

3. Átila Abreu - 111

4. Max Wilson - 105

5. Rubens Barrichello -102

6. Ricardo Maurício - 91

7. Marcos Gomes - 76

8. Felipe Fraga - 76

9. Cacá Bueno - 72

10. Tuka Rocha - 55

26. Guga Lima – 15

28. Sergio Jimenez - 14