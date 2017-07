Retrospecto de vitória e estratégia animam Diego Nunes para a Corrida do Milhão

(Rafael Gagliano/Hyset)

Iniciando com novidades como o Hero Push e com obrigatoriedade de troca de pelo menos dois pneus na janela de pit-stop, a corrida mais esperada da temporada 2017 da Stock Car, acontece neste final de semana, no Autódromo de Curitiba, no Paraná. A Corrida do Milhão, única prova do ano que premia o vencedor com um milhão de reais contará com melhor estratégia de equipe e com apoio de fãs.

O piloto da Hero Motorsport, Diego Nunes chega empolgado com a prova, já que venceu no circuito em 2010 e aposta na estratégia. "Demos uma melhorada na última etapa, começamos a entrar nos 'eixos'. Corrida do Milhão é quem acertar melhor na estratégia, principalmente de combustível. Vamos tentar largar na frente como sempre e ver como o carro vai se comportar. Estamos indo com o acerto parecido com o do ano passado que andamos muito bem, e buscar fazer a lição de casa e vamos ver no que dá", explicou o piloto que tem o apoio da Harald, Vigor, Petronas e Nutry.

O apoio dos fãs dentro da prova é a grande novidade da categoria: o Hero Push - uma ação de voto popular que premia os pilotos mais votados com um push adicional - acionamento utilizado para gerar aumento de potência no motor e com isso ganhar mais velocidade para atacar ou se defender durante a corrida. “Essa votação será um grande apoio dos fãs para conseguir um push extra, claro que todo mundo quer ganhar um milhão e levar um push a mais, mas se sairmos de lá pontuando entre os cinco primeiros já vai ser um passo importantíssimo para o campeonato", ressaltou Nunes.

A votação do Hero Push pode ser feita através do site www.stockcar.com.br.

As atividades de pista da Corrida do Milhão em Curitiba começam na sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para as 12h20. No sábado os pilotos voltam para a pista para mais um ensaio às 8h05 e, em seguida, às 11h, acontece à tomada classificatória com transmissão ao vivo do Sportv. A largada da Corrida do Milhão acontece às 10h30 de domingo (02) e terá formato único de 40 minutos + 1 volta. A disputa será transmitida ao vivo pela Globo, dentro do Esporte Espetacular.

Khodair busca conquista inédita em Curitiba

(Rodrigo Guimarães)

Quando a organização da Stock Car anunciou que Curitiba receberia em 2017 a nona edição da Corrida do Milhão, Allam Khodair comemorou. Esta é a primeira vez que a prova mais badalada da temporada acontece na capital paranaense e a pista é uma das favoritas do piloto da Full Time Texaco. Foi justamente lá que, há exatos 10 anos, ele conquistou o seu primeiro pódio na categoria.

“Todas as conquistas são especiais e comemoradas, mas com certeza o primeiro pódio tem um sabor diferente. Estava em meu segundo ano na categoria, já tinha batido na trave algumas vezes, e aquele terceiro lugar representou muito para mim, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Até por isso eu tenho um enorme carinho pela cidade e pelo autódromo de Curitiba”, disse o Japonês Voador.

No total, Khodair coleciona uma vitória, seis pódios e uma pole position em Curitiba. Mas agora, em 2017, ele tenta mais um feito inédito: vencer a Corrida do Milhão. “Assim como o primeiro pódio, a primeira vitória ou a primeira pole na categoria bateu na trave diversas vezes antes de finalmente se concretizar, a conquista da Corrida do Milhão também esteve muito perto várias vezes e acabou escapando. Lidere três Corridas do Milhão. Dessas, duas vezes perdemos por problema no pitstop e uma por falta de combustível na última volta! Agora acho que chegou a nossa hora”, finalizou o Japonês Voador.

Zonta busca mais um milhão

(José Mário Dias/ Shell Racing)

Em sua nona edição, a Corrida do Milhão acontece pela primeira vez em Curitiba (PR), neste domingo como a principal corrida do calendário da Stock Car, premiando o vencedor com R$ 1 milhão. E quem fez história em 2013, onde a prova foi realizada em São Paulo foi o paranaense Ricardo Zonta.

"Foi um dia inesquecível em minha carreira, um dos mais felizes de minha vida. É uma prova que chama atenção de público, imprensa e fãs pela premiação e que faz o desafio pela vitória ainda mais especial. Agora correr em casa tem um incentivo ainda maior, com minha filha, esposa, família e amigos todos dando um apoio ainda maior será muito especial", afirmou Zonta.