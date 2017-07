Eisenbahn Racing Team que repetir primeiro lugar em Curitiba

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Está chegando o circuito da Stock Car 2017 que vale um milhão de reais! Muito esperada por pilotos e equipes, a etapa mais valiosa do automobilismo brasileiro acontece no próximo domingo, dia 2, no Autódromo Internacional de Curitiba, localizado no município de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

A Eisenbahn Racing Team já está na cidade e com tudo pronto para ser destaque mais uma vez e conquistar outro pódio. “Estamos prontos para mais uma! Os dois carros já foram para o dinamômetro e estamos com força total. Vamos competir novamente de igual para igual, assim como foi em Cascavel, onde conquistamos a vitória com o Vitor Genz”, afirma Carlos Alves, chefe de equipe

E a animação para domingo se confirma quando falamos com Vitor Genz, piloto da locomotiva negra #46, que na última corrida largou em 24º e ganhou 23 posições na segunda bateria de Cascavel fazendo a maior escalada da etapa, vencendo a prova.

“Curitiba é uma pista em que tive várias vitorias por outras categorias que passei. Gosto muito do traçado, pois ela é bem mista, com curvas bem de baixas e de altas, o que exige um carro equilibrado que responda a essas duas partes. Estamos numa maré boa, então vamos trabalhar bastante para sermos mais rápidos para tomada de tempo, acredito que é onde precisamos trabalhar mais. E, claro, vindo de vitória, a gente vem com uma motivação a mais”, comenta Genz.

Valdeno Brito, um dos nomes mais experientes em atividade na Stock Car, é outro que tem ótimas expectativas e lembranças de Curitiba. O piloto do carro #77 já conquistou o lugar mais alto do pódio três vezes (2009, 2012 e 2015), sendo também o primeiro a conquistar a Corrida do Milhão, em 2008.

“Gosto muito do circuito e sempre me dei muito bem aqui. A equipe está muito motivada, pois buscamos aperfeiçoar ainda mais nossos carros para essa etapa tão importante. É uma prova imprevisível, claro, mas a gente vai confiante para brigar por essa vitória”, conclui Valdeno Brito.

A corrida terá início às 10h30 e será transmitida, ao vivo, pela SportTV.