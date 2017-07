Pedro Piquet conquista na FIA Fórmula 3 Euro em Norisring

(Foto: Divulgação)

Pedro Piquet confirmou neste sábado o excelente desempenho dos treinos e conquistou seu melhor resultado na FIA Fórmula 3 Euro, ao terminar na segunda colocação a primeira prova na rodada tripla no circuito de Norisring, na Alemanha.

Com uma atuação segura, Piquet impôs um forte ritmo e esteve no grupo dos primeiros colocados durante toda a corrida. No fim, acabou premiado com o primeiro pódio na categoria, comprovando a evolução de Pedro em sua segunda temporada na Europa.

Na prova deste sábado, o piloto da equipe Van Amersfoort, que havia liderado os treinos livres, largou bem do terceiro lugar no grid, e passou o líder do campeonato, o inglês Lando Norris, mas ambos foram superados pelo alemão Maximilian Günther. Na segunda passagem, Norris passou Pedro.

Os três, além do líder, o inglês Jake Hughes, rapidamente formaram um bloco e se distanciaram dos demais pilotos. Ainda na primeira metade da prova, Norris ultrapassou Günther e Pedro também começou a pressionar o alemão, enquanto Norris partia para cima de Hughes.

Após um período de bandeira amarela em toda a pista, Norris partiu para cima de Hughes mas, a seis voltas do fim, errou a freada e tirou o adversário da pista. Günther e Piquet subiram para a primeira e segunda colocações, com Norris caindo para terceiro.

A prova entrou de novo em regime de "full course yellow" a menos de cinco minutos do fim. Na relargada, Norris atacou Piquet, que resistiu por duas voltas até ser ultrapassado na abertura da última.

No entanto, os comissários desportivos puniram o inglês com o acréscimo de 20 segundos ao tempo de prova pelo incidente com Hughes, e, com isso, o brasileiro ficou mesmo em segundo.

Ainda neste sábado, às 11h40 (de Brasília), será disputado o segundo treino classificatório, que decidirá as posições de largada das corridas 2 e 3, no domingo.



Resultado:



1º M.Günther (ALE) - 33m54s166

2° P.Piquet (BRA) - a 1s507

3° G.Zhou (CHN) - a 2s134

4º J.Eriksson (SUE) - a 4s421

5º H.Newey (GBR) - a 15s640