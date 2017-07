Com 7º lugar, Augusto Farfus fecha etapa de Norisring nos pontos pela DTM

(Foto: Divulgação)

Uma estratégia certeira e bom ritmo em meio a uma corrida tumultuada resultaram em um saldo positivo para Augusto Farfus na segunda corrida no circuito de rua de Norisring, neste domingo (2). O brasileiro fez uma bela prova de recuperação, largou em 16º, ganhou nove posições e cruzou a linha de chegada em 7º, marcando seus primeiros pontos da temporada.

Depois de uma classificação muito apertada, em que ficou com a 15ª posição, Farfus e a equipe BMW Team RMG optaram por uma estratégia agressiva, entrando para os boxes para a troca obrigatória de pneus logo na primeira volta. A partir daí, o brasileiro foi escalando o pelotão com bom ritmo. Quando praticamente todos os pilotos já haviam feitos seus pit-stops, um acidente entre René Rast e Robert Wickens ocasionou a entrada do safety car. Duas voltas depois da relargada, mais um acidente forte, dessa vez envolvendo Gary Paffett e Mike Rockenfeller, que causou a interrupção da corrida por quase 30 minutos, para que as proteções do circuito provisório pudessem ser arrumadas. Nesse momento, Farfus já era o 7º colocado. A corrida foi reiniciada para mais 25 minutos na pista mais curta do calendário, e Augusto conseguiu confirmar o bom resultado após um total de 66 voltas. A vitória ficou com Maxime Martin, e Lucas Auer e Edoardo Mortara completaram o pódio.

No dia anterior, a prova havia sido igualmente movimentada, já que uma forte chuva caiu pouco antes da largada. Com pista molhada, Augusto foi acertado logo na primeira curva, mas conseguiu continuar na disputa e evoluir, e já estava no top-10 quando um problema no motor o forçou a abandonar a prova precocemente.

"A corrida foi uma loucura. Arriscamos na estratégia e paramos na volta 1, o que acabou funcionando para nós, o 7º lugar foi ok, considerando de onde largamos, foi uma boa corrida. E enfim conseguimos marcar os primeiros pontos no campeonato, algo que viemos trabalhando bastante para alcançar. O importante era quebrar esse gelo, e agora espero que tenhamos uma nova fase, com uma sequência de bons pontos na segunda metade do campeonato".Comenta o piloto.

Após conquistar seis pontos na corrida deste domingo, Farfus espera que esse resultado marque o início de uma nova fase na temporada. Em um ano de muitas novidades, tanto técnicas quanto esportivas na categoria, o curitibano e a equipe têm evoluído a cada etapa, mas esbarraram em azares e problemas que o impediram de traduzir em pontos as boas performances já demonstradas. Agora, Farfus já pensa na 5ª etapa do DTM 2017, que marca a metade do campeonato, entre os dias 21 e 23 de julho, em Moscou, na Rússia - a segunda rodada do ano fora da Alemanha.