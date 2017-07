Pedro Piquet tem seu melhor fim de semana na FIA Fórmula 3 Euro

(Foto: Divulgação)

Pedro Piquet teve neste fim de semana, na pista de Norisring, sua melhor rodada tripla no campeonato da FIA Fórmula 3 Euro. Com os 18 pontos do segundo lugar de sábado, mais os oito pelo sexto lugar na primeira bateria deste domingo, o brasileiro sai da Alemanha com 26 pontos.

São também os dois melhores resultados da trajetória de Piquet na categoria, iniciada na última temporada. Com os resultados, o piloto da equipe Van Amersfoort ainda subiu quatro posições na classificação geral do campeonato.

Neste domingo, Pedro largou e terminou em sexto na primeira bateria, mas teve uma prova agitada. No início, o brasileiro ganhou uma posição e depois ultrapassou o líder do campeonato Lando Norris, subindo para quarto.

O inglês deu o troco e na sequência da corrida Pedro brigou pelo quinto lugar com o indiano Jehan Daruvala mas teve de se contentar com a sexta colocação.

Na segunda prova, Piquet subiu de 13º para 11º na primeira volta e passou a ter uma briga ferrenha com Mick Schumacher. Na segunda volta, o alemão fez uma manobra arriscada e ultrapassou Pedro, que teve de evitar o acidente.

"Estou muito feliz com o meu melhor fim de semana na Fórmula 3, e por ter voltado a pontuar na primeira corrida de hoje. É claro que eu esperava pontuar nas três provas do fim de semana, mas hoje infelizmente aconteceu um contato. Queria agradecer pelo apoio recebido do Brasil todo" Comenta Pedro.

Na abertura da quinta passagem, o brasileiro tentou o troco na freada para o cotovelo no fim da reta dos boxes. Piquet colocou o carro por fora e Schumacher resistiu, mas as rodas se engancharam e houve o contato. Schumacher abandonou na hora e Pedro ainda tentou seguir, mas teve de recolher o carro aos boxes.

A próxima rodada tripla do campeonato da FIA Fórmula 3 Euro será nos dias 28 e 29 de julho, em Spa-Francorchamps. No circuito belga, Pedro conseguiu em 2016 um sexto lugar, melhor resultado dele na categoria até a prova de Norisring deste fim de semana.