Rafael Lopes vence pela Old Stock Race em Interlagos

Humberto Silva/OSR e Barbara Bonfim/OSR

A Old Stock Race voltou a Interlagos neste domingo (2) e mesmo com o tempo instável e muito frio o público compareceu e encheu as arquibancadas fazendo a festa.

Nos treinos de sexta os opalas fecharam voltas na casa de 1m58s já utilizando os pneus Michelin, adotados pelo regulamento técnico a partir desta etapa e a pole position na tarde de sábado, com pista molhada, devido a garoa que se instalou pela manhã, foi de Rodrigo Giordano com o tempo de 2m01s844.



No domingo (2), antes da primeira prova, 85 opalas convidados, vindos de diversos lugares do Brasil desfilaram na pista com seus proprietários e em seguida se acomodaram nas arquibancadas para, juntos com os outros milhares de fans da Old Stock Race, acompanharem as disputas.



Na largada da primeira prova, a pista ainda estava seca e Rodrigo Pimenta pulou na frente do pole logo na segunda perna do S do Senna e Grego Lemonias (#18), que largou na segunda fila, ultrapassou Mario Broering (#1) e o opala numeral 38, pilotado por Vinicius Pimentel.



A garoa chegou e na disputa pela quarta posição, Broering e Rodrigo Helal (#113) se tocaram na curva do laranjinha e a direção de prova acionou a bandeira de falta de aderência em todo o circuito, por medida de segurança. Tiago Gonçalves (#11) que largou em quinto, com um bom rendimento do carro alcançou Grego e os dois disputaram posições a cada curva durante algumas voltas, mas faltando duas voltas para o final, Tiago conseguiu ultrapassar e abrir uma certa vantagem, chegando assim em segundo. Luiz Zappelini, que largou em décimo mas que detém uma vasta experiência em pista molhada também chegou em Grego, mas terminou em quarto colocado.



Ao final o resultado da primeira prova a classe geral ficou assim:

1. 2 Rodrigo M. Pimenta

2. 11 Thiago Gonçalves

3. 18 George "Grego" Lemonias (M)

4. 87 Luiz Carlos Zappelini (M)

5. 54 Rafael Lopes

6. 113 Rodrigo Helal

7. 64 Marcos Philippi

8. 75 João Ometto Neto

9. 28 Edson Souza

10. 51 Pedro Pimenta (M)

11. 93 Felipe Matos

12. 22 Clodoaldo Monteiro

13. 23 Fabio Franzoni

14. 9 Ricardo Alvarez

15. 78 Arnaldo Santos

16. 38 Vinicius Pimentel (M

17. 1 Mario Broering



Na classe Old Man o resultado foi o seguinte:

1. 18 Georges Lemonias

2. 87 Luiz Carlos Zappelini

3. 51 Pedro Pimenta

3. 38 Vinicius Pimentel



Na segunda prova já com pista mais seca os opalas alinharam no grid respeitando a posição de chegada da primeira corrida e logo na primeira volta Rafael Lopes (#54) que largou em quinto pulou para segundo e foi atrás do líder Alex Pimenta (#2), assumindo a ponta antes de completar a primeira volta.



No pelotão que se formou na disputa da segunda colocação estavam Luiz Zappelini, Rodrigo Helal e Robson Molly. Começou então a disputa mais emocionante do final de semana, Rodrigo Helal, vice líder do campeonato precisava da vitória para continuar na briga e Rafael Lopes, que nunca tinha ganho uma prova, estava mais determinado do que nunca a vencer. Os dois se distanciaram do segundo pelotão e Rafael pela primeira vez "de cara pro vento" desde que ingressou na categoria, procurou manter a concentração, porém em seu caminho um retardatário o faz perder segundos importantes e Helal encostou aumentando ainda mais a preocupação do líder. "O meu opala estava muito bom e logo no inicio virei as 3 melhores voltas da corrida com o box me informando. Abri uma vantagem confortável na ponta, mas quando cheguei no retardatário tive um pouco de dificuldade em ultrapassa-lo e isso tirou um pouco da minha concentração, fazendo o Helal me alcançar." disse Rafael.



Faltando duas voltas para o final, a diferença entre o primeiro e segundo colocados diminuiu e Helal, definitivamente apareceu no retrovisor do líder, que num erro na subida do laranjinha escapou do traçado normal e fez com que o opala numeral 113 chegasse lado a lado, numa disputa eletrizante que só terminou na bandeirada, com Rafael cruzando a linha de chegada apenas 94 centésimos a frente de Rodrigo, dando assim a vitória ao piloto do carro 54. "Eu tive que ficar muito atento ao Helal pois ele é um ótimo piloto, mas consegui segura-lo por algumas voltas e apesar de ele ainda me ultrapassar em uma curva, me recuperei e graças a Deus venci. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida." completou.



Helal, que cruzou em segundo com uma diferença de milésimos não poupou elogios ao amigo que fez na categoria mas disse que a disputa foi difícil e que a evolução da categoria se comprova a cada dia. "O Rafael ´´e um grande amigo fora das pistas e vem evoluindo demais. Isso prova que o opala é um carro que requer paciência e muita administração. Foi primeira vez dele no lugar mais alto do pódio e vejo nele um piloto de garra que agora é mais um a dar bastante trabalho na pista. " Disse Helal.



O resultado da segunda prova na classe geral ficou assim

:

1. 54 Rafael Lopes

2. 113 Rodrigo

3. 38 Rodrigo Leite

4. 51 Pedro Pimenta (M)

5. 2 Alex Pimenta

6. 64 Marcos Philippi

7. 87 Luiz Carlos Zappelini (M)

8. 23 Fabio Franzoni

9. 75 Daniel Alberici

10. 11 Molly Robson

11. 14 Fabian Hengles

12. 22 Filipe Varela

13. 28 Pedro Marques (M)

14. 93 Felipe Matos

15. 78 Arnaldo Santos



Não completaram a prova #1 Mario Broering, #9 Marco Maragno e #18 Grego Lemonias



Na classe Old Man o resultado da segunda prova ficou assim:



1. 51 Pedro Pimenta (M)

2. 87 Luiz Carlos Zappelini (M)

3. 28 Pedro Marques (M)



No campeonato, dois pontos separam o líder Rodrigo Pimenta (#2) de Rodrigo Helal (#113) e com mais quatro provas pela frente, muitas disputas estão por vir e a briga pelo título começa a esquentar.



A próxima etapa da Old Stock Race está marcada para o dia 30 de julho em Interlagos dentro da programação do Campeonato Paulista de Automobilismo.