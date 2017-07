Daniel Kaefer vence corrida 2 pelo Brasileiro de Marcas em Curitiba

(Fernanda Freixosa/Vicar)

A Copa Petrobras de marcas encerrou as atividades no Autódromo Internacional de Curitiba, palco da quarta etapa da temporada 2016, com a vitória do paranaense Daniel Kaefer na segunda corrida da rodada dupla. Thiago Marques e Felipe Tozzo completaram o pódio deste domingo (02/07).

O piloto da Chevrolet estreou no campeonato deste ano na etapa anterior em Cascavel e já obteve a pole e uma vitória. Agora em Curitiba, voltou a vencer, subindo para a oitava posição, com 54 pontos. “Para mim é uma surpresa entrar no meio da temporada e já ter duas vitórias. Estou muito feliz por vencer hoje. Ontem também poderia ter ganhado, mas cometi um erro, mas hoje deu para recuperar”, comentou o piloto de Cascavel (PR).

Quem tem muito a comemorar os resultados da rodada dupla na capital paranaense é Thiago Marques. O paranaense da Renault foi quem mais somou pontos nas duas corrida, com 38, e se aproximou dos líderes da competição. “Antigamente correr em casa não significava grande coisa, mas parece que a maré mudou. Nas últimas quatro corridas foram três pódios aqui. Estou muito feliz, tenho que agradecer a equipe que está batalhando bastante para chegar no pessoal que está na frente”, afirmou Thiago.

Marcas Trophy:

Na competição paralela que vai premiar o melhor piloto novato ou estreante da Copa Petrobras de Marcas, Odair dos Santos repetiu o feio do dia anterior e subiu novamente no primeiro lugar do pódio, após terminar a prova na sexta colocação geral. Elias Azevedo e Luis Santos completaram o pódio do Marcas Trophy.

A quinta etapa da temporada 2017 da Copa Petrobras de Marcas será realizada no dia 6 de agosto, no autódromo Vello Citta. Confira o resultado final da Corrida 2, em Curitiba:

17 Daniel Kaefer (Chevrolet Cruze) - 17 voltas em 27min28s265 1 Thiago Marques (Renault Fluence) - a 2s261 57 Felipe Tozzo (Toyota Corolla) - a 3s916 11 Nonô Figueiredo (Chevrolet Cruze) - a 4s184 36 Pedro Boesel (Chevrolet Cruze) - a 8s900 74 Odair dos Santos (Toyota Corolla) - a 16s968 21 Elias Azevedo (Toyota Corolla) - a 19s038 43 Vicente Orige (Chevrolet Cruze) - a 38s121 3 L.Santos/T.Klein (Toyota Corolla) - a 39s307 33 Patrick Choate (Renault Fluence) - a 39s603 37 Guilherme Reischl (Chevrolet Cruze) - a 1min06s741

Não completaram 75% da prova:

6 Roberto Hofig (Ford Focus) 28 Carlos Souza (Chevrolet Cruze) 66 Enrico Bucci (Ford Focus) 85 Enzo Bortoleto (Ford Focus)

Campeonato de pilotos:

Nonô Figueiredo – 149 Vicente Orige – 122 Felipe Tozzo – 118 Thiago Marques – 87 Pedro Boesel – 84 Carlos Souza – 77 Enzo Bortoleto – 64 Daniel Kaefer – 54 Odair dos Santos – 54 Roberto Hofig – 52 Luis Santos – 48 Elias Azevedo – 43 Renan Guerra – 40 Enrico Bucci – 38 Thiago Klein – 36 Marcio Basso – 35 Patrick Choate – 31 Guilherme Reischl – 12 Gabriel Luquiños – 12

