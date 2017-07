Pela EuroFormula,Thiago Vivacqua fecha fim de semana em Hungaroring com vitória e top-5

Brasileiro ficou com a sétima colocação na segunda corrida da etapa (Fotospeedy)

Thiago Vivacqua teve um de seus finais de semana mais produtivos na EuroFormula Open nesta temporada 2017. Correndo em Hungaroring, na Hungria, Vivacqua venceu a primeira corrida válida pela 4ª etapa do campeonato, no sábado (1º) e ficou em sétimo na segunda corrida, na manhã deste domingo (2). Com os resultados, Thiago subiu duas posições na classificação do campeonato de pilotos e agora ocupa a quarta colocação, com 81 pontos. A vitória na primeira corrida foi a primeira do piloto e da equipe Campos Racing em 2017.

Largando da quarta fila (sétimo lugar), Thiago tentou atacar novamente para ganhar posições logo na primeira curva, mas teve que tirar o pé para não se envolver em nenhum incidente. Vivacqua manteve a sétima colocação até o fim da prova. “Para a corrida de hoje não foi tão favorável, largar da quarta fila é mais difícil, já que a pista não dá tantas condições para ultrapassagens. Eu ainda tentei ganhar algumas posições na saída, mas tive que segurar para não me envolver em nenhum incidente. Ainda acabei tocando em alguém, ou alguém tocou em mim e danificou um pouco a asa dianteira. Mas foi bom, conseguimos pontuar e continuar na briga”, avaliou o piloto do carro #2.

A vitória da segunda corrida foi do britânico Harrison Scott, o atual líder do campeonato, o segundo lugar foi do russo Nikita Troitskiy e o terceiro o sul-africano Raoul Hyman. Na primeira corrida, o brasileiro largou da terceira posição, assumiu a liderança logo na primeira curva e manteve a posição até o final.

Agora a categoria faz uma pausa de dois meses até a quinta etapa, em Silverstone, na Inglaterra, nos dias 2 e 3 de setembro, abrindo a segunda metade da temporada.

Resultado da segunda corrida em Hungaroring (top-10):

1. #10 Harrison Scott (GBR), RP Motorsport, 19 voltas em 33m06s732

2. #16 Nikita Troitskiy (RUS), Drivex School, a 1s139

3. #1 Raoul Hyman (ZAF), Campos Racing, a 9s839

4. #3 Simo Laaksonen (FIN), Campos Racing, a 11s761

5. #11 Alex Karkosik (POL), RP Motorsport, a 14s336

6. #24 Ameya Vaidyanathan (IND), Carlin Motorsport, a 15s097

7. #2 Thiago Vivacqua (BRA), Campos Racing, a 18s509

8. #12 Christian Hahn (BRA), Drivex School, a 19s144

9. #34 Matheus Iorio (BRA), Campos Racing, a 20s376

10. #14 Tarun Reddy (IND), Carlin Motorsport, a 21s476

Classificação do campeonato de pilotos após quatro etapas:

1. #10 Harrison Scott, 179 pontos

2. #16 Nikita Troitskiy, 111

3. #24 Ameya Vaidyanathan, 93

4. #2 Thiago Vivacqua, 81

5. #18 Jannes Fittje, 67

6. #17 Devlin De Francesco, 57

7. #3 Simo Laaksonen, 45

8. #1 Petru Florescu, 40

9. #34 Matheus Iorio, 31

10. #1 Raoul Hvman, 28

11. #11 Alex Karkosik, 27

12. #14 Tarun Reddy, 23

13. #42 Eliseo Martinez, 23

14. #12 Christian Hahn, 10

15. #8 Lodovico Laurini, 4

16. #43 Pedro Cardoso, 2

17. #44 Javier Cobián, 2

18. #21 Alexey Chuklin, 1

19. #22 Daniil Pronenko, 0

20. #20 Najiy Ayyad Razak, 0

21. #19 Yan Leon Shlom, 0

Classificação do campeonato de equipes após quatro etapas:

1. RP Motorsport, 68 pontos

2. Drivex School, 42

3. Carlin Motorsport, 39

4. Campos Racing, 37

5. Fortec Motorsports, 21

6. Teo Martin Motorsport, 6

7. BVM Racing, 0

Calendário da EuroFormula Open 2017:

1ª etapa - 29 e 30 de abril - Estoril (Portugal)

2º etapa - 27 e 28 de maio - Spa-Francorchamps (Bélgica)

3º etapa - 10 e 11 de junho - Paul Ricard (França)

4º etapa - 1 e 2 de julho - Hungaroring (Hungria)

5º etapa - 2 e 3 de setembro - Silverstone (Reino Unido)

6º etapa - 30 de setembro e 1 de outubro - Monza (Itália)

7ª etapa - 7 e 8 de outubro - Jerez (Espanha)

8ª etapa - 28 e 29 de outubro - Barcelona (Espanha)