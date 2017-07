Marcelo Hahn e Alan Hellmeister conquistam mais um pódio em Hungaroring pelo GT Open

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Mais um pódio para Marcelo Hahn e Alan Hellmeister na disputa do International GT Open, competição europeia de carros de Gran Turismo. A dupla da equipe Drivex, que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica e Preserv, conquistou o terceiro lugar da categoria PROAM na prova que fechou a etapa de Hungaroring, na Hungria, neste domingo. Na geral, ficaram com o oitavo lugar da prova.

“Muito bom voltar ao pódio, mas poderíamos ter conquistado a vitória na categoria e uma posição melhor na geral. No final da corrida, vinha conseguindo segurar um pelotão que estava mais rápido, mas cometi um pequeno erro e acabei sendo ultrapassado. Foi uma pena porque, além da vitória, também escaparam alguns pontos importantes para o campeonato. Mas estamos na briga, a diferença para os líderes é pequena e vamos lutar pelo título”, disse Hahn.

Passadas as quatro primeiras etapas do campeonato, Marcelo Hahn soma 33 pontos e é o quarto colocado na PROAM. Os italianos Cioci e Perazzini lideram a disputa com 42 pontos

Parceiro de Hahn nas duas últimas etapas, Alan Hellmeister substituiu o xará Allam Khodair em Hungaroring e Paul Ricard e se destacou. Além de conquistar três troféus em dois finais de semana, também chamou a atenção nas tomadas classificatórias. Na Hungria, por exemplo, largou na terceira fila.

“Foi uma grande experiência para mim acelerar ao lado do Marcelo e com um carro fantástico como a Mercedes AMG GT3. Conquistamos ótimos resultados e, apesar da vitória ter escapado na prova de ontem, fechar esta participação com mais um pódio foi bastante especial. Fico feliz de ter ajudado o Marcelo na briga pelo título. Com certeza ele é um fortíssimo candidato”, disse Hellmeister, que também atua como coach de Christian Hahn, filho de Marcelo Hahn, na Euroformula Open.

Allam Khodair não participou das duas disputas que coincidiram com corridas da Stock Car, no Brasil. Mas voltará a acelerar a Mercedes AMG GT3 da Drivex na próxima rodada dupla do International GT Open, dias 2 e 3 de setembro, em Silverstone.