Christian Hahn conquista um Top10 na Hungria pela Euroformula

(Foto: Divulgação)

Christian Hahn fechou a quarta etapa da Euroformula Open com mais um Top10. O piloto da Drivex que conta com patrocínio da Blau Farmacêutica e Preserv foi o oitavo colocado da corrida deste domingo no circuito de Hungaroring, na Hungria. O resultado deixou o brasileiro animado, principalmente pelo ritmo de corrida apresentado nos pouco mais de 33 minutos de prova.

“Fiz uma boa largada, onde escapei de um acidente, e consegui ser consistente durante toda a prova. Abri grande distância em relação ao Matheus Iorio, que estava atrás de mim e consegui pressionar bastante o Thiago Vivacqua que estava à minha frente. Então foi uma corrida de grande aprendizado”, disse o jovem piloto que havia sido 12ocolocado na disputa do sábado.

A próxima etapa do Euroformula Open está marcada para os dias 2 e 3 de setembro, em Silverstone, na Inglaterra.