Caio Collet abandona final em Le Mans pelo Europeu de Kart

Caio Collet teve um final de semana difícil (dias 1 e 2) no Le Mans Kart International, na França, na disputa da terceira etapa do Europeu de Kart CIK-FIA. Piloto de fábrica da Birel ART Racing, ele foi obrigado a abandonar a Final da categoria OK, após um problema em seu kart. Mesmo assim, destacou o bom rendimento do seu equipamento no seco e no molhado, já que as condições climáticas estavam bastante instáveis.

Collet, que faz parte do seleto grupo de pilotos da All Road Management de Nicolas Todt, chegou a liderar um dos treinos livres, ficou em segundo em outra sessão e, no sábado, foi bem nas primeiras baterias classificatórias, terminando duas delas em quarto e terceiro lugares. No domingo, no entanto, o piloto teve um problema na bateria classificatória que definiu a ordem final de largada para a prova decisiva e o piloto ficou em 14º entre os 71 pilotos na disputa. Na Final, após um problema, Collet foi obrigado a abandonar.

“Foi um fim de semana bastante complicado devido às mudanças nas condições climáticas. Tivemos um ritmo muito bom em todas as condições, molhadas ou secas, mas algumas dificuldades nas baterias classificatórias influenciaram a nossa posição de largada para a Final”, comentou o paulista de 15 anos.

“Após a largada, vinha num ritmo forte, buscando um bom resultado, mas fui obrigado a abandonar com um problema no kart”, contou o piloto do kart #120.

Apesar de chateado com o resultado final, o piloto ressaltou o bom trabalho de todos na Birel ART Racing. “Todos fizeram um trabalho incrível durante o fim de semana e continuaremos trabalhando duro para obter os resultados que almejamos”, finalizou Collet.

A quarta e penúltima etapa do Europeu acontecerá no dia 23 em Alaharma, na Finlândia.

Resultado em Le Mans (categoria OK):

As próximas etapas do Europeu de Kart CIK-FIA 2017:

20-23/07 - Alahärmä (Fin)

27-30/07 - Kristianstad (Sue)